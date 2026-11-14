Песков: нужно понять, насколько позиция ЕС может способствовать миру
Было бы лучше пообщаться с европейцами, чтобы понять, насколько их позиция может способствовать миру, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Telegram-каналу «Юнашев Live». Так он прокомментировал сообщения о возможном включении европейцев в следующий раунд переговоров по Украине.
Песков также сообщил, что Москва не будет выдвигать условий по переговорной группе от европейцев.
13 ноября переговорщик со стороны США, зять американского лидера Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону. По его словам, это позволит рассмотреть «более широкие послевоенные европейские механизмы безопасности наряду с территориальными вопросами между Украиной и Россией». Встреча Кушнера, спецпосланника США Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина прошла 12 ноября в Кремле.
10 ноября госсекретарь США Марко Рубио допустил расширение переговорного формата за счет европейских государств. По его словам, Вашингтон рассчитывает в дальнейшем привлечь их к прямым обсуждениям урегулирования конфликта.