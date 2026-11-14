Песков: нужно понять, насколько позиция ЕС может способствовать миру

13 ноября переговорщик со стороны США, зять американского лидера Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону. По его словам, это позволит рассмотреть «более широкие послевоенные европейские механизмы безопасности наряду с территориальными вопросами между Украиной и Россией». Встреча Кушнера, спецпосланника США Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина прошла 12 ноября в Кремле.