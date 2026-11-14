Операторы «большой четверки» договорились с банками о маркировке звонков

Операторы «большой четверки» договорились с банками о маркировке звонковЭтот вопрос стал предметом разногласий еще в 2025 году
Операторы связи «большой четверки» – МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Т2 – договорились с крупнейшими российскими банками об условиях маркировки звонков. Это следует из заявления Минцифры, которое ведомство опубликовало на своем сайте. В ближайшее время все вызовы от банков будут маркироваться: при входящем звонке абоненты увидят на экране смартфона название кредитной организации, следует из сообщения Минцифры.
Как следует из сообщения ведомства, маркировка снизит риск обмана со стороны мошенников, представляющихся сотрудниками кредитных организаций.
Представители МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2 подтвердили «Ведомостям», что операторы связи достигли коммерческих договоренностей со всеми банками.
Представитель Т2 отметил, что решение стало компромиссным и оптимальных для всех сторон. Как рассказал представитель «Мегафона», звонки от этих организаций теперь будут полностью соответствовать действующим требованиям законодательства. «Это позволит нашим абонентам получать полноценный уровень сервиса, гарантируя прозрачность и безопасность входящих вызовов», – рассказал он.
Представитель «Билайна» добавил, что комфорт и безопасность клиентов – общий приоритет для банков и операторов связи. «Именно поэтому мы первыми из операторов вместе с крупнейшими кредитными организациями страны выработали совместное решение: звонки этих банков нашим клиентам маркируются в соответствии с требованиями законодательства и заключаемыми между нами договорами», – подытожил представитель оператора связи.
Банки, как и другие участники рынка, обязаны соблюдать действующее законодательство, независимо от того, насколько им нравятся установленные требования, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, кредитные организации затянули процесс заключения договоров с операторами, ссылаясь на высокую стоимость маркировки, хотя значительная часть их звонков связана с рекламными предложениями и взысканием задолженности. «Возможно, сторонам удалось договориться в том числе из-за пакетных предложений, на которые согласились банки, позволив операторам получать доход от услуги», – отметил эксперт.
Вопрос о маркировке звонков стал предметом разногласий между операторами связи и крупнейшими банками после вступления в силу соответствующих требований 1 сентября 2025 г. Основным предметом спора оказалась стоимость услуги: операторы настаивали на заключении договоров и оплате маркировки, тогда как банки считали, что соответствующая обязанность законодательством возложена на самих операторов. В феврале 2026 г. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил ввести госрегулирование тарифов, оценив возможные ежегодные расходы финансового рынка на маркировку в 20 млрд руб., писал РБК. В сентябре операторы предупредили о возможном ограничении немаркированных звонков крупнейших банков с 15 октября, но по просьбе Минцифры сроки введения ограничений несколько раз переносились.