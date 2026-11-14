Операторы «большой четверки» договорились с банками о маркировке звонков

Вопрос о маркировке звонков стал предметом разногласий между операторами связи и крупнейшими банками после вступления в силу соответствующих требований 1 сентября 2025 г. Основным предметом спора оказалась стоимость услуги: операторы настаивали на заключении договоров и оплате маркировки, тогда как банки считали, что соответствующая обязанность законодательством возложена на самих операторов. В феврале 2026 г. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил ввести госрегулирование тарифов, оценив возможные ежегодные расходы финансового рынка на маркировку в 20 млрд руб., писал РБК. В сентябре операторы предупредили о возможном ограничении немаркированных звонков крупнейших банков с 15 октября, но по просьбе Минцифры сроки введения ограничений несколько раз переносились.