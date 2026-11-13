Сыгравший в фильме «Няньки» актер Казинс умер в возрасте 43 лет
Скончался американский актер Кристиан Казинс, известный ролями в фильмах «Няньки» и «Детсадовский полицейский». Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на его сводного брата Йонаса Розера. Казинсу было 43 года.
«Кристиан тяжело болел из-за проблем с печенью. Мне приятно думать, что теперь он на небесах со своей матерью, свободный от боли, которую он испытывал. Покойся с миром, Кристиан», – сказал Розер.
По словам Розера, Казинс скончался 20 октября.
Кристиан Казинс родился в 1983 г. в Калифорнии (США). Первую роль он получил в возрасте 4 лет вместе со своим братом-близнецом Джозефом Казинсом в сериале «Тихая пристань». Братья также вместе снимались в телешоу «Санта-Барбара», «Детсадовский полицейский», «Няньки» и др.