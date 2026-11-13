Мерц: в Европе опасаются «второго Анкориджа» из-за встречи РФ, США и КНР
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа «не преподносить никаких сюрпризов» во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может стать “вторым Анкориджем”. Поэтому я хочу предельно ясно донести наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в составе «команды Европы» и «команды Украины»», – сказал он.
Мерц добавил, что в ближайшие недели должны состояться переговоры по Украине, на которых примут участие европейские страны. Он также в очередной раз отверг предложения России по обсуждению архитектуры безопасности в Европе, акцентируя внимание на том, что предстоящая встреча должна быть сосредоточена на вопросе о достижении мира.
Трехсторонний саммит может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября.
22 октября Трамп заявил, что переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию.
9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет интересной «в любом случае». По его словам, сейчас идет обмен предложениями по возможной повестке дня встречи. 8 ноября он также заявил, что данная встреча привлечет внимание всего мира.
13 ноября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы расставляет ловушки, пытаясь обсудить архитектуру безопасности в Европе. Она также выразила намерение быть частью делегации Евросоюза (ЕС) на переговорах по Украине, отметив, что ее назначили представлять Европу по вопросам внешней политики и политики безопасности.