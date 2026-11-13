Мерц: в Европе опасаются «второго Анкориджа» из-за встречи РФ, США и КНР

Мерц добавил, что в ближайшие недели должны состояться переговоры по Украине, на которых примут участие европейские страны. Он также в очередной раз отверг предложения России по обсуждению архитектуры безопасности в Европе, акцентируя внимание на том, что предстоящая встреча должна быть сосредоточена на вопросе о достижении мира.