Трамп: переговоры США, России и Китая затронут вопрос Украины
Возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, передает «РИА Новости».
Комментируя перспективы обсуждения украинского кризиса в рамках трехстороннего диалога, Трамп отметил, что повестка переговоров может оказаться шире этой темы.
21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры России, США и КНР подтвердили свою готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. По его мнению, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок.
В тот же день президент России Владимир Путин обсудил со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом возможность проведения трехсторонней встречи с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на АТЭС. В ходе беседы российский лидер изложил Уиткоффу практические соображения относительно возможного содержания переговоров. Инициатива встречи пока не получила отказа ни от одной из сторон.