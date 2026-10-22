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Главная / Политика /

Трамп: переговоры США, России и Китая затронут вопрос Украины

Ксения Наумчик
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, передает «РИА Новости».

Комментируя перспективы обсуждения украинского кризиса в рамках трехстороннего диалога, Трамп отметил, что повестка переговоров может оказаться шире этой темы.

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры России, США и КНР подтвердили свою готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. По его мнению, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок.

В тот же день президент России Владимир Путин обсудил со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом возможность проведения трехсторонней встречи с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на АТЭС. В ходе беседы российский лидер изложил Уиткоффу практические соображения относительно возможного содержания переговоров. Инициатива встречи пока не получила отказа ни от одной из сторон.

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