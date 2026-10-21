Ушаков заявил о готовности всех сторон к трехсторонней встрече на АТЭС

21 октября президент России Владимир Путин обсудил со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом возможность проведения трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на АТЭС. В ходе беседы российский лидер изложил Уиткоффу практические соображения относительно возможного содержания переговоров. Инициатива встречи пока не получила отказа ни от одной из сторон.