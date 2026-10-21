Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,226-0,97%BSPBP34,5-0,29%CHKZ15 200+0,33%IMOEX2 446,79-0,93%RTSI940,29+0,17%RGBI112,07+0,38%RGBITR773,9+0,4%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков заявил о готовности всех сторон к трехсторонней встрече на АТЭС

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Лидеры России, США и КНР подтвердили свою готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Еще необходимо, чтобы все лидеры оказались в одном месте в одно и то же время», – отметил он.

По мнению Ушакова, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок. Таким образом он ответил на вопрос, корректно ли называть возможную трехстороннюю встречу «новой Ялтой».

21 октября президент России Владимир Путин обсудил со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом возможность проведения трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на АТЭС. В ходе беседы российский лидер изложил Уиткоффу практические соображения относительно возможного содержания переговоров. Инициатива встречи пока не получила отказа ни от одной из сторон.

Ушаков, в свою очередь, отметил, что встреча трех лидеров не решит всех проблем, которые касаются конфликта на Украине. По словам помощника президента РФ, эксперты уже наметили основные темы предполагаемой встречи. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её