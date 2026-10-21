Ушаков заявил о готовности всех сторон к трехсторонней встрече на АТЭС
Лидеры России, США и КНР подтвердили свою готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Еще необходимо, чтобы все лидеры оказались в одном месте в одно и то же время», – отметил он.
По мнению Ушакова, если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок. Таким образом он ответил на вопрос, корректно ли называть возможную трехстороннюю встречу «новой Ялтой».
21 октября президент России Владимир Путин обсудил со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом возможность проведения трехсторонней встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на АТЭС. В ходе беседы российский лидер изложил Уиткоффу практические соображения относительно возможного содержания переговоров. Инициатива встречи пока не получила отказа ни от одной из сторон.
Ушаков, в свою очередь, отметил, что встреча трех лидеров не решит всех проблем, которые касаются конфликта на Украине. По словам помощника президента РФ, эксперты уже наметили основные темы предполагаемой встречи.