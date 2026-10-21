Ушаков: встреча Путина, Трампа и Си не решит все проблемы по Украине
Возможная трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином не позволит решить все вопросы украинского урегулирования. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести».
«Как можно все порешать? Если встреча будет продолжаться час, два, пять часов – все равно все проблемы не решить», – сказал Ушаков, комментируя возможность проведения переговоров трех лидеров на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
По словам помощника президента РФ, эксперты уже наметили основные темы предполагаемой встречи. Ранее он сообщил, что все три стороны выразили готовность к проведению таких переговоров.
21 октября Путин предложил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу обсудить возможность встречи с Трампом в Китае. Предложение прозвучало во время переговоров в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин допускают проведение трехсторонней встречи, однако ее повестка пока не согласована. По его словам, США заинтересованы в обсуждении ядерного разоружения, тогда как Китай не поддерживает эту инициативу.
21 октября The Wall Street Journal написала, что Трамп заинтересован в проведении саммита с Путиным и Си Цзиньпином для достижения масштабных соглашений с Россией и Китаем. Возможная встреча обсуждается в контексте саммита АТЭС, запланированного на 18–19 ноября.