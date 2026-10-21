Ушаков: встреча Путина, Трампа и Си не решит все проблемы по Украине

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин допускают проведение трехсторонней встречи, однако ее повестка пока не согласована. По его словам, США заинтересованы в обсуждении ядерного разоружения, тогда как Китай не поддерживает эту инициативу.