Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,226-0,97%USBN0,12+0,17%CHKZ15 050-0,66%IMOEX2 443,43-1,07%RTSI939+0,04%RGBI111,76+0,1%RGBITR771,82+0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: встреча Путина, Трампа и Си не решит все проблемы по Украине

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Возможная трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином не позволит решить все вопросы украинского урегулирования. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести».

«Как можно все порешать? Если встреча будет продолжаться час, два, пять часов – все равно все проблемы не решить», – сказал Ушаков, комментируя возможность проведения переговоров трех лидеров на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

По словам помощника президента РФ, эксперты уже наметили основные темы предполагаемой встречи. Ранее он сообщил, что все три стороны выразили готовность к проведению таких переговоров.

21 октября Путин предложил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу обсудить возможность встречи с Трампом в Китае. Предложение прозвучало во время переговоров в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин допускают проведение трехсторонней встречи, однако ее повестка пока не согласована. По его словам, США заинтересованы в обсуждении ядерного разоружения, тогда как Китай не поддерживает эту инициативу.

21 октября The Wall Street Journal написала, что Трамп заинтересован в проведении саммита с Путиным и Си Цзиньпином для достижения масштабных соглашений с Россией и Китаем. Возможная встреча обсуждается в контексте саммита АТЭС, запланированного на 18–19 ноября.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь