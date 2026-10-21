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Песков: Россия, США и Китай готовы к возможной трехсторонней встрече

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия, США и Китай допускают проведение трехсторонней встречи на высшем уровне, однако конкретных договоренностей о ее организации пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«Такая встреча возможна. С трех сторон есть понимание, что было бы хорошо встретиться. С трех сторон есть такая гипотетическая готовность такую встречу провести», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, согласованная повестка переговоров пока отсутствует. США заинтересованы в обсуждении ядерного разоружения, тогда как Китай не поддерживает эту инициативу. Россия, подчеркнул он, готова к обоим вариантам переговоров.

19 октября президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер назвал возможной темой переговоров ядерное разоружение.

20 октября Песков подчеркнул необходимость срочного возобновления диалога по стратегической стабильности и ядерному разоружению. По его словам, договорно-правовая база в этой сфере фактически отсутствует.

16 октября официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала требование США об участии Китая в переговорах по ядерному разоружению нереалистичным. Она пояснила, что ядерный потенциал Пекина несопоставим с американским и российским.

Возможная встреча трех лидеров обсуждается в контексте саммита АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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