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Песков: Россия понимает необходимость диалога по ядерному разоружению

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Москва понимает необходимость диалога по вопросам ядерного разоружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную встречу лидеров РФ и США в Китае.

«Мы неоднократно возобновляли и подтверждали свое понимание необходимости срочного возобновления диалога по вопросам стратстабильности и ядерного разоружения», – сказал он.

По словам Пескова, сейчас договорно-правовая база в этой области фактически отсутствует, что «чрезвычайно опасно». Переговоры об этом следует начинать заранее, поскольку они «настолько сложные, что они будут существенно растянуты по времени».

«Хочу вам напомнить слова [президента РФ Владимира] Путина. В этом разговоре, конечно, нам не получится абстрагироваться от ядерных потенциалов европейских стран, в первую очередь Великобритании, Франции», – сказал он.

Ядерного разоружения президент США Дональд Трамп в большей степени требует от Пекина. 16 октября в МИД Китая сочли требования американского лидера нереалистичными. Представитель МИД КНР добавила, что ядерный потенциал Китая «совершенно несопоставим с американским и российским».

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