Китай счел нереалистичным требование США по ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп высказывал требование по ядерному разоружению еще в 2025 г. Летом 2025 г. он заявил, что Россия может сократить свои ядерные вооружения. «Я считаю, что денуклеаризация – это очень важно, но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов», – говорил он.