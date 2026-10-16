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Главная / Политика /

Китай счел нереалистичным требование США по ядерному разоружению

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Требование к Пекину участвовать в переговорах о ядерном разоружении нереалистично. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя инициативу США.

«На текущем этапе требование [США] к Китаю принять участие в так называемых переговорах о ядерном разоружении является несправедливым, необоснованным и нереалистичным», – сказала она (цитата по ТАСС).

Представитель МИД КНР добавила, что ядерный потенциал Китая «совершенно несопоставим с американским и российским». Мао Нин считает, что США должны выполнять свои «особые приоритетные обязательства» в области ядерного разоружения: «Это общее мнение международного сообщества».

Президент США Дональд Трамп высказывал требование по ядерному разоружению еще в 2025 г. Летом 2025 г. он заявил, что Россия может сократить свои ядерные вооружения. «Я считаю, что денуклеаризация – это очень важно, но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов», – говорил он.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается применять ядерное оружие в отношении европейских стран, поскольку это противоречит военной доктрине страны. 

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