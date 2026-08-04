China Daily: Китай продемонстрировал возможности авиационного ядерного удара
Китай впервые публично продемонстрировал возможности по нанесению авиационного ядерного удара. Об этом сообщила газета China Daily.
Медиакорпорация Китая (CMG) опубликовала видеоролик в соцсети Weibo, где бомбардировщик H-6N выполняет полет в сопровождении двух истребителей J-20, неся под фюзеляжем баллистическую ракету воздушного базирования JL-1, способную оснащаться ядерной боевой частью.
Как отмечает издание, это первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая (НОАК) открыто продемонстрировала воздушный компонент своей ядерной триады. При этом военные не раскрыли, когда именно были сняты кадры и в рамках каких учений они были сделаны.
По данным China Daily, видеозапись также содержит кадры с другими современными образцами вооружения, включая противокорабельный ракетный комплекс DF-21D, гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-20 и авиационную сверхзвуковую ракету YJ-12.
Издание напоминает, что ракета JL-1 была впервые рассекречена и представлена публике на военном параде в Пекине в сентябре 2025 г. вместе с другими стратегическими ядерными системами. Тогда же Китай впервые официально раскрыл существование воздушной платформы для доставки ядерного оружия.
В феврале CNN писала, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения. Издание сообщает, что КНР провела по меньшей мере одно тайное испытание взрывчатых веществ в рамках усилий по трансформации своего арсенала в самый технологически продвинутый в мире.
По данным телеканала, речь идет о создании ракетных систем, способных нести несколько миниатюризированных ядерных боеголовок, а также о разработке тактического ядерного оружия малой мощности, которого у КНР ранее не было и которое может быть развернуто, в частности, в контексте тайваньского сценария.