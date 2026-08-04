China Daily: Китай продемонстрировал возможности авиационного ядерного удара

Как отмечает издание, это первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая (НОАК) открыто продемонстрировала воздушный компонент своей ядерной триады. При этом военные не раскрыли, когда именно были сняты кадры и в рамках каких учений они были сделаны.