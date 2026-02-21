CNN: США подозревают Китай в разработке ядерного оружия нового поколения
Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценками разведки. Издание сообщает, что КНР провела по меньшей мере одно тайное испытание взрывчатых веществ в рамках усилий по трансформации своего арсенала в самый технологически продвинутый в мире.
По данным телеканала, речь идет о создании ракетных систем, способных нести несколько миниатюризированных ядерных боеголовок, а также о разработке тактического ядерного оружия малой мощности, которого у КНР ранее не было и которое может быть развернуто, в частности, в контексте тайваньского сценария.
Утверждается, что в июне 2020 г. Китай тайно провел испытательный ядерный взрыв на объекте Лобнор, несмотря на действующий с 1996 г. мораторий, и планировал новые эксперименты. В Пекине эти обвинения категорически отвергли. Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил CNN, что США искажают ядерную политику Китая, а сообщения об испытаниях совершенно безосновательны и являются политической манипуляцией, направленной на достижение ядерной гегемонии и поиск оправданий для возобновления собственных испытаний.
В Пентагоне от комментариев отказались, однако ранее в отчетах американской разведки отмечалось, что Китай переживает самую быструю экспансию ядерных сил в истории, а его инвестиции в арсенал приближают страну к статусу равного партнера России и США. Эксперты связывают возможное возобновление испытаний с необходимостью получения данных для нового поколения вооружений, по которым у китайских специалистов нет обширной базы.
18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Россия и Китай не проводили ядерных испытаний и сохраняют приверженность мораторию.
В феврале истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. В Вашингтоне при администрации Дональда Трампа заявляли, что контроль над вооружениями в XXI в. невозможен без участия Китая, а госсекретарь Марко Рубио охарактеризовал ядерный арсенал КНР как крупный и быстро растущий. В Пекине, в свою очередь, назвали несправедливыми и необоснованными попытки США на текущем этапе подключить Китай к российско-американскому процессу сокращения ядерных вооружений.