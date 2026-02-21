CNN: США подозревают Китай в разработке ядерного оружия нового поколения

В феврале истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. В Вашингтоне при администрации Дональда Трампа заявляли, что контроль над вооружениями в XXI в. невозможен без участия Китая, а госсекретарь Марко Рубио охарактеризовал ядерный арсенал КНР как крупный и быстро растущий. В Пекине, в свою очередь, назвали несправедливыми и необоснованными попытки США на текущем этапе подключить Китай к российско-американскому процессу сокращения ядерных вооружений.