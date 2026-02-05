Китай назвал несправедливым требование США подключиться к ядерным переговорам
Пекин считает несправедливым и необоснованным стремление США на текущем этапе подключить Китай к российско-американскому процессу сокращения ядерных вооружений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство КНР в Вашингтоне. Так в китайской дипмиссии прокомментировали высказывания госсекретаря США Марко Рубио и ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
В дипмиссии подчеркнули, что «несправедливо и нерезонно просить Китай на текущем этапе присоединиться к переговорам о ядерном разоружении». В посольстве отметили, что позиция Пекина по трехсторонним переговорам с США и Россией остается неизменной, а ядерный потенциал Китая «никоим образом не находится на том же уровне, что у США».
Ранее Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает невозможным «подлинный контроль над вооружениями в XXI веке без учета Китая». При этом он охарактеризовал ядерный арсенал КНР как крупный и быстро растущий.
4 февраля Россия сообщила об истечении срока ДСНВ в связи с тем, что США так и не отреагировали на предложения российской стороны.
МИД РФ заявил, что в сложившихся условиях Россия исходит из того, что после завершения «жизненного цикла» договора стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в его рамках, но намерена выстраивать свою дальнейшую политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.