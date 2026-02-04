МИД РФ: США преднамеренно оставили без ответа предложения России по ДСНВ

МИД РФ: США преднамеренно оставили без ответа предложения России по ДСНВРоссия и Штаты больше не связаны какими-либо обязательствами по договору, подчеркнули в министерстве
Россия сообщила об истечении срока Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в связи с тем, что США так и не отреагировали на предложения. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.
В МИДе отметили, что публичные комментарии Вашингтона не дают оснований делать вывод о готовности США следовать «порядку действий в сфере СНВ, предложенному РФ». В сентябре 2025 г. российский президент Владимир Путин предложил США добровольно соблюдать «потолки» по стратегическим вооружениям как минимум в течение одного года после окончания ДСНВ. Официального ответа на это предложение получено не было. В ведомстве отметили, что США «преднамеренно» оставили предложения президента без ответа.
В сложившихся условиях Россия исходит из того, что после завершения «жизненного цикла» договора стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в его рамках, но намерена выстраивать свою дальнейшую политику в сфере СНВ «ответственно и взвешенно», с учетом военной политики США и общей стратегической обстановки.
МИД подчеркивает, что Россия добровольно сохраняла приверженность ключевым количественным ограничениям по ДСНВ до февраля 2026 г.
В МИД РФ отметили, что, несмотря на возникшие проблемы, договор в целом способствовал снижению рисков гонки стратегических вооружений и обеспечивал определенный уровень предсказуемости. На данный момент Россия готова к контрмерам для «купирования» потенциальных угроз национальной безопасности. При этом, как заявили в МИДе, Россия остается открытой к дипломатическому диалогу для стабилизации обстановки в сфере СНВ, если для этого сформулируются надлежащие условия.
3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что Россия до сих пор не получила ответа от США по вопросу продления ДСНВ. Он отмечал, что Вашингтон и Москва впервые окажутся без ключевого документа, ограничивающего и контролирующего ядерные арсеналы двух держав, что негативно скажется на стратегической безопасности во всем мире.
В тот же день Politico писало, что истечение срока действия ДСНВ между РФ и США может спровоцировать глобальную гонку ядерного оружия впервые со времен холодной войны. При этом, в случае расторжения договора, ожидается, что глобальный ядерный ландшафт не изменится в кратчайшие сроки.
Договор СНВ-3 был подписан в Праге еще в 2010 г. Подписи под документом поставили тогдашние президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Вступил в силу он через год, а в 2021 г. договор был продлен на пять лет.