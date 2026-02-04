МИД РФ: США преднамеренно оставили без ответа предложения России по ДСНВ

В МИДе отметили, что публичные комментарии Вашингтона не дают оснований делать вывод о готовности США следовать «порядку действий в сфере СНВ, предложенному РФ». В сентябре 2025 г. российский президент Владимир Путин предложил США добровольно соблюдать «потолки» по стратегическим вооружениям как минимум в течение одного года после окончания ДСНВ. Официального ответа на это предложение получено не было. В ведомстве отметили, что США «преднамеренно» оставили предложения президента без ответа.