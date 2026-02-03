Politico: истечение ДСНВ может спровоцировать гонку ядерного оружия
Истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США может спровоцировать глобальную гонку ядерного оружия впервые со времен холодной войны. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Истечение срока действия ДСНВ ознаменует собой момент, когда две ядерные державы останутся без соответствующих ограничений впервые за 40 лет, пишет издание. При этом, в случае расторжения договора, ожидается, что глобальный ядерный ландшафт не изменится в кратчайшие сроки.
Собеседники Politico отметили, что потенциальное расторжение договора происходит на фоне того, как Россия и Китай расширяют свои стратегические арсеналы. В связи с этим, по их словам, американской стороне придется искать способы противодействия этому.
Срок действия договора истекает 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял, что Москва готова придерживаться количественных ограничений, указанных в документе, на боезаряды и их носители еще один год после истечения срока действия соглашения.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 3 февраля говорил, что Россия до сих пор не получила ответа от США по продлению ДСНВ. Он отметил, что США и РФ впервые останутся без основополагающего документа, который ограничивал и контролировал ядерные арсеналы держав. В Кремле считают, что это очень плохо и для стратегической безопасности России, и для безопасности во всем мире.