Politico: истечение ДСНВ может спровоцировать гонку ядерного оружия

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 3 февраля говорил, что Россия до сих пор не получила ответа от США по продлению ДСНВ. Он отметил, что США и РФ впервые останутся без основополагающего документа, который ограничивал и контролировал ядерные арсеналы держав. В Кремле считают, что это очень плохо и для стратегической безопасности России, и для безопасности во всем мире.