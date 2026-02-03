Газета
Главная / Политика /

Рябков: до истечения срока ДСНВ Россия не будет делать демаршей в сторону США

Ведомости

В оставшееся время до истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) Россия не будет адресовать американцем никакие демарши или официальные обращения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени для того, чтобы все это осмыслить», – сказал он, добавив, что отсутствие ответа – тоже ответ (цитата по ТАСС).

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не получила ответа от Вашингтона по продлению ДСНВ. Песков напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что при истечении срока действия документа будет заключен новый договор, который «еще лучше». Представитель Кремля отметил, что делать новое соглашение «долго и сложно» и есть риск возникновения дефицита договорно-правовой базы в этой области.

15 января президент РФ Владимир Путин объявил, что российская сторона готова еще один год после истечения 5 февраля срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители. 

