Кремль: ответа от США по Договору о наступательных вооружениях нет

Песков напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что при истечении срока действия документа будет заключен новый договор, который «еще лучше». Представитель Кремля отметил, что делать новое соглашение «долго и сложно» и есть риск возникновения дефицита договорно-правовой базы в этой области.