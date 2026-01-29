Кремль: ответа от США по Договору о наступательных вооружениях нет
Москва не получила ответа от Вашингтона по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем ждать, но срок истекает. Ответа от Соединенных Штатов не было», – сказал он.
Песков напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что при истечении срока действия документа будет заключен новый договор, который «еще лучше». Представитель Кремля отметил, что делать новое соглашение «долго и сложно» и есть риск возникновения дефицита договорно-правовой базы в этой области.
«Это будет серьезный дефицит, который вряд ли будет отвечать интересам народов наших двух стран, а также всего, собственно, земного шара, потому что речь идет о глобальной стратстабильности», – заключил Песков.
Срок действия договора истекает 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял, что Москва готова придерживаться количественных ограничений, указанных в документе, на боезаряды и их носители после истечения срока действия соглашения.