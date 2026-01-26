Рябков: США не направляли РФ предложений по улучшенным сделкам вместо ДСНВ

«Мы не получали на этот счет никаких формализованных предложений. Мы, конечно, фиксируем все то, что произносится публично. Со своей стороны неоднократно свой подход излагали, во всех аспектах. Так что дело за американцами», – подчеркнул замминистра. Он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что он не видит проблемы в истечении в феврале срока действия ДСНВ, так как предпочел бы «заключить соглашение получше».