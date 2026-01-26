Рябков: США не направляли РФ предложений по улучшенным сделкам вместо ДСНВ
России не поступали от Вашингтона никакие формализованные инициативы по улучшенной сделке взамен Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы не получали на этот счет никаких формализованных предложений. Мы, конечно, фиксируем все то, что произносится публично. Со своей стороны неоднократно свой подход излагали, во всех аспектах. Так что дело за американцами», – подчеркнул замминистра. Он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что он не видит проблемы в истечении в феврале срока действия ДСНВ, так как предпочел бы «заключить соглашение получше».
15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир нуждается в более выгодном ДСНВ, как этого хотят США, но выход на него будет сложным и растянутым по времени процессом. Он подтвердил, что Кремль пока не получил ответа от Вашингтона на инициативу президента РФ Владимира Путина о сохранении количественных лимитов по ДСНВ.
22 сентября Путин говорил, что Москва готова после истечения 5 февраля 2026 г. срока ДСНВ еще год придерживаться количественных ограничений, указанных в документе, на боезаряды и их носители. Он выразил мнение, что полный отказ от наследия договора будет ошибочным и недальновидным шагом, который негативно скажется на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).