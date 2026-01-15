Песков: более выгодный ДСНВ нужен всем

СНВ-3 был подписан в Праге в 2010 г. тогдашними президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу через год. Договор был продлен в 2021 г. на пять лет до февраля 2026 г., возможности сделать это еще раз нет.