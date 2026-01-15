Песков: более выгодный ДСНВ нужен всем
Мир нуждается в более выгодном договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3), как того желают США, но выход на него будет сложным и растянутым по времени процессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Он уточнил, что Кремль не получил ответа от Вашингтона на инициативу президента РФ Владимира Путина о сохранении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений, но ожидает его и считает это очень важной темой. Песков добавил, что позиция Китая хорошо известна и Россия относится к ней с уважением.
«Здесь не нужно забывать и заявление президента Путина о том, что в дальнейшем говорить о вопросах стратстабильности и безопасности без учета арсеналов Франции и Великобритании тоже не представляется возможным. Поэтому очень сложные вопросы», – подчеркнул представитель Кремля.
23 сентября 2025 г. Песков заявил, что заменить ДСНВ до его истечения уже фактически невозможно, поскольку «это очень сложная субстанция». В связи с этим Россия готова соблюдать количественные ограничения, предусмотренные СНВ-3, до февраля 2027 г., но только при условии, что США будут действовать аналогично, о чем говорил Путин.
Днем ранее президент РФ объявил, что российская сторона готова еще один год после истечения 5 февраля 2026 г. срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители. По его мнению, полный отказ от наследия договора будет ошибочным и недальновидным шагом, который негативно скажется на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
СНВ-3 был подписан в Праге в 2010 г. тогдашними президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу через год. Договор был продлен в 2021 г. на пять лет до февраля 2026 г., возможности сделать это еще раз нет.