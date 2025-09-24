Будут ли Россия и США сдерживать ядерные вооружения без договора

И так как быстро США ситуацию изменить не могут, с этим, очевидно, и был связан интерес еще предыдущей администрации Джо Байдена к диалогу с Москвой по данной теме. У России в отличие от американцев, как отмечает Кашин, есть современные образцы соответствующего оружия уже в стадии серии и она может заниматься его производством. Россия вышла из диалога по ядерному сдерживанию с США в 2023 г. в качестве реакции на заявление о желании нанести стратегическое поражение, отмечает Кашин. Теперь же Москва показывает, что она снова готова к диалогу, и делает шаг навстречу. В свою очередь, Россия от этого предложения ничего не теряет, уверен Кашин.