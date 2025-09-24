Будут ли Россия и США сдерживать ядерные вооружения без договора

Будут ли Россия и США сдерживать ядерные вооружения без договораВашингтон может пойти на сохранение статус-кво на непродолжительный срок
Заменить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3) до его истечения в феврале 2026 г. уже фактически невозможно, так как «это очень сложная субстанция». Об этом на брифинге для журналистов 23 сентября заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. В связи с этим РФ готова соблюдать количественные ограничения, предусмотренные СНВ-3, до февраля 2027 г., но только при условии, что США будут действовать аналогично, о чем заявил 22 сентября президент России. Представители Москвы и Вашингтона уже «в целом поднимали» тему о ситуации, которая грозит сложиться в области стратегической стабильности после истечения последнего ограничительного договора, добавил Песков.
За сутки после высказанного Путиным публичного предложения единственной официальной реакцией Белого дома на него стал умеренно-позитивный отклик пресс-секретаря президента США Кэролайн Левитт. «Президент [США Дональд Трамп] осведомлен об этом предложении президента Путина, и я дам ему возможность прокомментировать его позже. Я думаю, это звучит неплохо, но он сам хочет сделать несколько комментариев по этому поводу», – сказала она. Сам Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН 23 сентября заявил лишь, что «применение ядерного оружия уничтожит мир».
Отреагировали на слова Путина и в МИД Китая, который Трамп тоже стремится привлечь к разработке новых документов в сфере стратегической стабильности. «Россия и США, будучи двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами, должны добросовестно выполнять свои особые и первостепенные обязательства по ядерному разоружению, возобновить выполнение СНВ-3 и обсудить последующие договоренности», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на вопрос «РИА Новости». Ранее его же устами Пекин называл упомянутое стремление США «бессмысленным и нереалистичным», так как ядерные потенциалы КНР несравнимы с двумя ведущими державами.
Россия с февраля 2023 г. приостановила свое участие в СНВ-3 и инспекции по его соблюдению, как объяснял Путин, из-за помощи западных стран Украине при попытках нанести удары по базам российской стратегической авиации, а также из-за неучета ядерных потенциалов стран НАТО – Франции и Великобритании. Но при этом МИД России поясняло, что приостановка участия в ДСНВ будет сопровождаться соблюдением его количественных ограничений. США сохранили аналогичный подход.
СНВ-3 был подписан в Праге в 2010 г. тогдашними президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу через год. Он был продлен в 2021 г. на пять лет до февраля 2026 г., возможностей сделать это еще раз не существует. Согласно его условиям, страны могут держать до 700 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а всего 800 таких носителей, включая неразвернутые, и до 1550 боезарядов на них.
Предложение России соблюдать количественные потолки по ДСНВ еще один год ответственное и правильное, считает директор Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Что решит в ответ Трамп, предугадать трудно, но для принятия ответного «добровольного самоограничения» требуются ответственность, здравомыслие и твердость.
На выработку нового договора времени уже действительно нет, говорит старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. К тому же существуют заметные расхождения по поводу того, как он может и должен выглядеть. Идея о политическом обязательстве придерживаться существующих количественных ограничений ранее высказывалась неоднократно, напоминает эксперт. Для России такой шаг рисков практически не несет – необходимости в наращивании арсенала у нее нет, продолжает Подвиг, при этом нет и «готовых» программ, которые бы сдерживались договором. Но в случае если США будут увеличивать свой арсенал, то возможности ответа у России есть за счет увеличения количества боезарядов на определенных ракетах.
В США же ситуация немного другая, продолжает Подвиг: там практически сложился консенсус относительно того, что увеличивать количество боезарядов нужно прежде всего в ответ на программу Китая. Российская инициатива ставит США в сложное положение, перекладывая на них ответственность за последствия, говорит аналитик. Но в целом шаг Москвы был ожидаемым и, на взгляд эксперта, положительным. Подвиг не исключает того, что Трамп сейчас ответит положительно и хотя уже спустя год после этого события могут пойти в разных направлениях, но начало для взаимодействия сторон будет положено.
ДСНВ объективно выгоден обеим сторонам, так как помогает им избегать ненужной гонки вооружений и экономить деньги, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. Но конкретно для Трампа этот договор может быть «чуждым», так как он заключался и продлевался демократами, отмечает эксперт. Кроме того, внутри США, в том числе в сенате, будет сильное давление с целью отказа от договора для сдерживания и России, и Китая. Но шансы на то, что Трамп преодолеет его ради поддержания стабильных отношений с Москвой, есть, считает Арбатов.
Все американские программы обновления стратегического арсенала – это бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования LGM-35 Sentinel и атомная подводная лодка типа «Колумбия» – стали разрабатываться лишь несколько лет назад, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. И они находятся на довольно ранней фазе, из них лишь Raider в стадии летных испытаний. Кроме того, у американцев есть проблема с ядерным оружейным комплексом, продолжает Кашин, так как они несколько десятков лет не производили новые боеголовки, а просто продлевали сроки хранения старых. Американская производственная база просто не готова прямо сейчас к новой гонке вооружений, уверен эксперт.
И так как быстро США ситуацию изменить не могут, с этим, очевидно, и был связан интерес еще предыдущей администрации Джо Байдена к диалогу с Москвой по данной теме. У России в отличие от американцев, как отмечает Кашин, есть современные образцы соответствующего оружия уже в стадии серии и она может заниматься его производством. Россия вышла из диалога по ядерному сдерживанию с США в 2023 г. в качестве реакции на заявление о желании нанести стратегическое поражение, отмечает Кашин. Теперь же Москва показывает, что она снова готова к диалогу, и делает шаг навстречу. В свою очередь, Россия от этого предложения ничего не теряет, уверен Кашин.