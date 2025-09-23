В Кремле пояснили условия соблюдения Россией положений ДСНВ

Президент не обсуждал предложение о продлении на год ограничений в рамках ДСНВ ранее на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, сказал Песков. По его словам, поднималась в целом тема ДСНВ. «Эта тема в целом поднималась в ходе контактов в том плане, что время, как шагреневая кожа, сокращается. И мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стабильности и безопасности двусторонних документов – что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Вот об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось», – отметил он.