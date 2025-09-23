В Кремле пояснили условия соблюдения Россией положений ДСНВ

В Кремле пояснили условия соблюдения Россией положений ДСНВДмитрий Песков сообщил, что нужна зеркальная позиция США
Россия после 5 февраля 2026 г., когда истечет Договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), будет в течение года соблюдать его, в случае если США сделают то же самое. Об этом на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Четко говорится [в выступлении Владимира Путина], что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом. То есть здесь никакой двусмысленности нет», – пояснил Песков.
Согласовать новый документ до истечения действия нынешнего «фактически, невозможно», считает Песков: «Это очень сложная субстанция. И, конечно, это требует комплексного подхода. В этих условиях Россия будет готова еще год соблюдать количественные ограничения. Но для этого необходима соответствующая позиция, соответствующее решение со стороны Соединённых Штатов». Если же ограничения не будут соблюдаться со стороны США, «то, конечно же, придется принимать меры», добавил представитель Кремля.
Президент не обсуждал предложение о продлении на год ограничений в рамках ДСНВ ранее на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом, сказал Песков. По его словам, поднималась в целом тема ДСНВ. «Эта тема в целом поднималась в ходе контактов в том плане, что время, как шагреневая кожа, сокращается. И мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стабильности и безопасности двусторонних документов – что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации. Вот об этом упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось», – отметил он.
Пока информации о дате нового контакта между Путиным и Трампом нет, сказал Песков. «Мы слышали вчера заявление от моей коллеги из Белого дома о том, что президент Трамп сам выскажется по этому [о предложении Путина] поводу», – добавил Песков.
Путин 22 сентября на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще в течение года. По его словам, такая мера станет «жизнеспособной», только если США будут действовать аналогичным образом и не сделают шагов, которые подрывают или нарушают существующее соотношение потенциалов сдерживания. Путин поручил профильным ведомствам продолжать отслеживать деятельность американской стороны, прежде всего, применительно к арсеналу СНВ.
Представитель Белого Дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп знает о предложении Путина и позже его прокомментирует: «Я думаю, это предложение звучит достаточно хорошо, но президент США хочет прокомментировать его сам».