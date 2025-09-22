Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главные заявления Путина о продлении ограничений на стратегические вооружения

Президент обозначил позицию России по ДСНВ и предложил США сохранить статус-кво
Елена Вострикова
Александр Казаков / РИА Новости
Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в начале которого сделал ряд заявлений о стратегической стабильности и международной безопасности.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться под воздействием комплекса негативных факторов, при этом он предложил продлить самоограничения на распространение стратегических вооружений еще на год. «Ведомости» собрали главные тезисы выступления президента:

  • Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать.

  • В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием.

  • Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а путем применения военно-технических мер.

  • Отказ от моратория на ракеты средней и меньшей дальности – вынужденная мера. Это ответ на размещение аналогичных вооружений в Европе и АТР, что прямо угрожает безопасности РФ.

  • Россия уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания, но не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений.

  • Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира.

  • Полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) стал бы ошибкой.

  • Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.

  • Россия предлагает США сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

  • Профильным ведомствам поручено тщательно отслеживать деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особенно – планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны.

  • Реализация этой инициативы должна поспособствовать стратегическому диалогу с США, при форматировании условий для его полноформатного возобновления.

Срок действия договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях завершится 5 февраля 2026 г. Документ был подписан в Праге 8 апреля 2010 г., вступил в силу в феврале 2011 г. и был продлен еще на пять лет в 2021 г., уже при администрации президента США Джо Байдена.

В феврале 2023 г. Россия приостановила участие в договоре. В послании Федеральному собранию президент Путин сообщил о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму, объяснив решение попытками атак на базы стратегической авиации с использованием дронов, «оснащенных и модернизированных при содействии натовских специалистов».

При этом Москва заявила о готовности и далее соблюдать количественные ограничения, закрепленные в ДСНВ. Речь идет о 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах подводных лодок и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боезарядах на этих носителях и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установках. США сохранили аналогичный подход.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь