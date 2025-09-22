Главные заявления Путина о продлении ограничений на стратегические вооружения

Главные заявления Путина о продлении ограничений на стратегические вооруженияПрезидент обозначил позицию России по ДСНВ и предложил США сохранить статус-кво
Президент России Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в начале которого сделал ряд заявлений о стратегической стабильности и международной безопасности.
Российский лидер подчеркнул, что ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться под воздействием комплекса негативных факторов, при этом он предложил продлить самоограничения на распространение стратегических вооружений еще на год. «Ведомости» собрали главные тезисы выступления президента:
Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать.
В результате разрушительных шагов Запада были существенно подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием.
Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а путем применения военно-технических мер.
Отказ от моратория на ракеты средней и меньшей дальности – вынужденная мера. Это ответ на размещение аналогичных вооружений в Европе и АТР, что прямо угрожает безопасности РФ.
Россия уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания, но не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений.
Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира.
Полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) стал бы ошибкой.
Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.
Россия предлагает США сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.
Профильным ведомствам поручено тщательно отслеживать деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особенно – планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны.
- Реализация этой инициативы должна поспособствовать стратегическому диалогу с США, при форматировании условий для его полноформатного возобновления.
Срок действия договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях завершится 5 февраля 2026 г. Документ был подписан в Праге 8 апреля 2010 г., вступил в силу в феврале 2011 г. и был продлен еще на пять лет в 2021 г., уже при администрации президента США Джо Байдена.
В феврале 2023 г. Россия приостановила участие в договоре. В послании Федеральному собранию президент Путин сообщил о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму, объяснив решение попытками атак на базы стратегической авиации с использованием дронов, «оснащенных и модернизированных при содействии натовских специалистов».
При этом Москва заявила о готовности и далее соблюдать количественные ограничения, закрепленные в ДСНВ. Речь идет о 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах подводных лодок и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боезарядах на этих носителях и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установках. США сохранили аналогичный подход.