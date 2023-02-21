Путин объявил о приостановке участия России в договоре по ядерным ракетам
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).
«В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях», – сказал он.
Глава государства сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов», – отметил Путин.
Он напомнил, что при этом в январе НАТО потребовала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», – подчеркнул Путин.
По его словам, Вашингтон сейчас задумывается об испытаниях своего ядерного оружия. В связи с этим глава государства поручил Минобороны России и Росатому быть готовыми к проведению испытаний своего ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы их проведем», – подчеркнул Путин.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
31 января государственный департамент США уведомил конгресс страны о том, что считает нарушением договора СНВ-III «блокирование» Россией американских инспекций. После этого 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия считает важным продление ДСНВ. «Он [договор] фактически единственный, который остается не то чтобы жизнеспособным, но, хотя бы гипотетически рассуждая, жизнеспособным», – сказал он.
8 февраля в МИД России подчеркнули, что отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть выстроены исключительно на основе взаимного учета интересов и равноправия. В условиях же когда США проводят враждебную политику в отношении России, любые шаги навстречу по ДСНВ являются неоправданными, в том числе и «проведение сессий двусторонней консультативной комиссии по данному договору».
Россия обратила внимание на то, что «не оставит без надлежащего ответа» действия США, ставящие под сомнение актуальность положений ДСНВ. В МИДе также опровергли претензии Вашингтона о том, что Россия якобы не соблюдает требования договора.