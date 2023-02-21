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Путин объявил о приостановке участия России в договоре по ядерным ракетам

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

«В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях», – сказал он.

Глава государства сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов», – отметил Путин.

Он напомнил, что при этом в январе НАТО потребовала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», – подчеркнул Путин.

По его словам, Вашингтон сейчас задумывается об испытаниях своего ядерного оружия. В связи с этим глава государства поручил Минобороны России и Росатому быть готовыми к проведению испытаний своего ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы их проведем», – подчеркнул Путин.

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СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

31 января государственный департамент США уведомил конгресс страны о том, что считает нарушением договора СНВ-III «блокирование» Россией американских инспекций. После этого 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия считает важным продление ДСНВ. «Он [договор] фактически единственный, который остается не то чтобы жизнеспособным, но, хотя бы гипотетически рассуждая, жизнеспособным», – сказал он.

8 февраля в МИД России подчеркнули, что отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть выстроены исключительно на основе взаимного учета интересов и равноправия. В условиях же когда США проводят враждебную политику в отношении России, любые шаги навстречу по ДСНВ являются неоправданными, в том числе и «проведение сессий двусторонней консультативной комиссии по данному договору».

Россия обратила внимание на то, что «не оставит без надлежащего ответа» действия США, ставящие под сомнение актуальность положений ДСНВ. В МИДе также опровергли претензии Вашингтона о том, что Россия якобы не соблюдает требования договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных