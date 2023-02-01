Песков: Россия считает важным продолжение действия ДСНВ
Россия считает продолжение действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) очень важным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако «намеков» на продолжение диалога по его продлению мало, отметил он.
«Намеков мало. Но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, мы хоть какие-то намеки должны сохранять. Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается не то чтобы жизнеспособным, но, хотя бы гипотетически рассуждая, жизнеспособным», – ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли «намеки» на возможность диалога по продлению ДСНВ.
По словам Пескова, российская сторона видит, что Соединенные Штаты «фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасностью». Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что военная инфраструктура НАТО работает против России.
«Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая разведывательную авиацию, спутниковые группировки, в режиме 24/7 работает в интересах Украины, украинского режима», – отметил Песков. По его словам, все это создает враждебные условия для России, поэтому страна не может их не учитывать.
Накануне, 31 января, государственный департамент США уведомил конгресс страны о том, что считает нарушением договора СНВ-3 «блокирование» Россией американских инспекций.
На этот счет ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США сами откровенно нарушают договор СНВ-3. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась от контроля над вооружениями, но это именно США объявили российской стороне «тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение нашей стране стратегического поражения».
По словам Слуцкого, именно Соединенные Штаты в рамках вышеупомянутого договора «откровенно злоупотребляют, выводя из-под зачета якобы переоборудованные стратегические наступательные вооружения». Слуцкий отметил, что Россия в рамках договора СНВ-3 никого «силой не держит». При этом российская сторона будет сожалеть, если Соединенные Штаты решат разрушить договор.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.