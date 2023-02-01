Песков: Россия считает важным продолжение действия ДСНВ

«Намеков мало. Но как бы ни печальна была ситуация в настоящее время, мы хоть какие-то намеки должны сохранять. Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остается не то чтобы жизнеспособным, но, хотя бы гипотетически рассуждая, жизнеспособным», – ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли «намеки» на возможность диалога по продлению ДСНВ.