Слуцкий: США сами откровенно нарушают договор СНВ-3
Соединенные Штаты сами откровенно нарушают договор СНВ-3, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, пишут «РИА Новости».
Ранее государственный департамент США уведомил конгресс страны о том, что считает нарушением договора СНВ-3 «блокирование» Россией американский инспекций.
«США сами откровенно нарушают СНВ-3, начиная с преамбулы договора в части неделимости безопасности. И не Вашингтону здесь в чем-то обвинять Россию», – прокомментировал Слуцкий. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась от контроля над вооружениями, но это именно США объявили российской стороне «тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение нашей стране стратегического поражения».
По словам Слуцкого, именно Соединенные Штаты в рамках вышеупомянутого договора «откровенно злоупотребляют, выводя из-под зачета якобы переоборудованные стратегические наступательные вооружения». Слуцкий отметил, что Россия в рамках договора СНВ-3 никого «силой не держит». При этом российская сторона будет сожалеть, если Соединенные Штаты решат разрушить договор.
В начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заморозка Вашингтоном стратегического диалога России и США чревата лавинообразным повышением рисков. Российский министр обратил внимание на то, что последним результатом совместной работы в этом направлении двух стран, обладающим ядерным арсеналом, стала договоренность о продлении Договора о СНВ.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.