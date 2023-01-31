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Слуцкий: США сами откровенно нарушают договор СНВ-3

Ведомости

Соединенные Штаты сами откровенно нарушают договор СНВ-3, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, пишут «РИА Новости».

Ранее государственный департамент США уведомил конгресс страны о том, что считает нарушением договора СНВ-3 «блокирование» Россией американский инспекций.

«США сами откровенно нарушают СНВ-3, начиная с преамбулы договора в части неделимости безопасности. И не Вашингтону здесь в чем-то обвинять Россию», – прокомментировал Слуцкий. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась от контроля над вооружениями, но это именно США объявили российской стороне «тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение нашей стране стратегического поражения».

По словам Слуцкого, именно Соединенные Штаты в рамках вышеупомянутого договора «откровенно злоупотребляют, выводя из-под зачета якобы переоборудованные стратегические наступательные вооружения». Слуцкий отметил, что Россия в рамках договора СНВ-3 никого «силой не держит». При этом российская сторона будет сожалеть, если Соединенные Штаты решат разрушить договор.

В начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заморозка Вашингтоном стратегического диалога России и США чревата лавинообразным повышением рисков. Российский министр обратил внимание на то, что последним результатом совместной работы в этом направлении двух стран, обладающим ядерным арсеналом, стала договоренность о продлении Договора о СНВ.

СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

Ранее по теме: Лавров предупредил о последствиях отсутствия стратегического диалога между РФ и США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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