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Лавров предупредил о последствиях отсутствия стратегического диалога между РФ и США

Ведомости

Заморозка Вашингтоном стратегического диалога России и США чревата лавинообразным повышением рисков, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

«С сожалением констатируем, что в настоящий момент стратегический диалог России и США... удерживается Вашингтоном в замороженном состоянии... Понятно, что в отсутствие переговорной работы по поддержанию стратегической стабильности имеющиеся проблемы будут копиться. Это чревато лавинообразным повышением рисков», – рассказал министр.

Лавров обратил внимание на то, что последним результатом совместной работы в этом направлении двух стран, обладающим ядерным арсеналом, стала договоренность о продлении Договора о СНВ.

СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

29 ноября российский МИД сообщил, что переговоры по ДСНВ между Москвой и Вашингтоном перенесли на более поздний срок. В США, в свою очередь, заявили о готовности провести заседание комиссии по ДСНВ в кратчайшие сроки. Замглавы российского МИДа Андрей Рябков отмечал, что пока преждевременно говорить, как и когда российская сторона внесет новые предложения и на какой период по времени Москва будет ориентироваться в конечном итоге. 

14 ноября в Анкаре состоялись российско-американские переговоры по инициативе США. Главы СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе переговоров обсудили темы управления ядерными рисками и Украину. Кроме того, позиция о недопустимости применения ядерного оружия была сформулирована в совместном заявлении стран G20, принятом по итогам саммита на Бали 15-16 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных