Нарышкин сообщил о встрече с главой ЦРУ

28 ноября временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила о существовании канала между главами ЦРУ и СВР для обсуждения темы управления ядерными рисками. По ее словам, этот вопрос «был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своими российским коллегой». Руд добавила, что в ходе встречи не было обсуждений касательно урегулирования конфликта на Украине. Кроме этого, она подчеркнула о возможности вновь задействовать канал связи между Россией и США, если это понадобится.