Нарышкин сообщил о встрече с главой ЦРУ
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости». По его словам, темами для обсуждения стали ядерная безопасность и Украина.
28 ноября временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила о существовании канала между главами ЦРУ и СВР для обсуждения темы управления ядерными рисками. По ее словам, этот вопрос «был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своими российским коллегой». Руд добавила, что в ходе встречи не было обсуждений касательно урегулирования конфликта на Украине. Кроме этого, она подчеркнула о возможности вновь задействовать канал связи между Россией и США, если это понадобится.
14 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что в Анкаре проходит встреча делегаций России и США. По данным газеты, С российской стороны в Анкару прилетел Нарышкин. В тот же день Reuters и CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что Бернс 14 ноября провел встречу в Анкаре со своим «российским коллегой из разведки».
«Со своей стороны подтверждаю высказывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Украина" и "киевский режим", — заявил Нарышкин агентству.
Ранее также Руд заявила, что Вашингтон намерен возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. «Президент [Джо] Байден очень ясно обозначил свою приверженность ведению переговоров с целью сохранения структуры контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ в 2026 г. И мы остаемся приверженными этой цели», — сказала она.
В ответ на это директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что переговоры России и США по стратегической стабильности возможны при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и отказа от пересечения «красных линий» Москвы в сфере безопасности. Он добавил, что США должны «дозреть до серьезного разговора», а также не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.
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