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СМИ сообщили о встрече директора ЦРУ Бернса с его «российским коллегой»

Ведомости

Директор ЦРУ Уильям Бернс сегодня провел встречу в Анкаре со своим «российским коллегой из разведки», сообщили Reuters и CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

«Мы открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Билл Бернс сегодня прибыл в Анкару для встречи со своим коллегой из российской разведки», – приводит его слова Reuters.

По информации СМИ, Бернс не ведет каких-либо переговоров по урегулированию украинского кризиса, а должен передать сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия. Кроме того, он планирует обсудить и ситуацию вокруг американских граждан, отбывающих наказание в российских тюрьмах.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил о первых с января очных переговорах делегаций РФ и США, российскую сторону, как отмечало издание, представляет директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Данная встреча нигде ранее не анонсировалась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами не стал комментировать эту информацию.

«Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал он.

8 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва и Вашингтон продолжают контактировать в тех сферах, где это необходимо, а Россия по-прежнему открыта для диалога.

В тот же день СМИ сообщили о том, что Россия и США обсуждают возможность проведения в ближайшие недели заседания двусторонней консультативной комиссии по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

До этого, 7 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым о недопустимости применения ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине. Позже в Кремле заявили, что Москва остается открытой для переговоров с Украиной. Комментируя публикацию WSJ, Песков указал на большое количество «уток» в западных изданиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных