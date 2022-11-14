СМИ сообщили о встрече директора ЦРУ Бернса с его «российским коллегой»
«Мы открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Билл Бернс сегодня прибыл в Анкару для встречи со своим коллегой из российской разведки», – приводит его слова Reuters.
По информации СМИ, Бернс не ведет каких-либо переговоров по урегулированию украинского кризиса, а должен передать сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия. Кроме того, он планирует обсудить и ситуацию вокруг американских граждан, отбывающих наказание в российских тюрьмах.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил о первых с января очных переговорах делегаций РФ и США, российскую сторону, как отмечало издание, представляет директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Данная встреча нигде ранее не анонсировалась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами не стал комментировать эту информацию.
«Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал он.
8 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва и Вашингтон продолжают контактировать в тех сферах, где это необходимо, а Россия по-прежнему открыта для диалога.
В тот же день СМИ сообщили о том, что Россия и США обсуждают возможность проведения в ближайшие недели заседания двусторонней консультативной комиссии по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).
До этого, 7 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым о недопустимости применения ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине. Позже в Кремле заявили, что Москва остается открытой для переговоров с Украиной. Комментируя публикацию WSJ, Песков указал на большое количество «уток» в западных изданиях.
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