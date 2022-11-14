СМИ сообщили о встрече директора ЦРУ Бернса с его «российским коллегой»

«Мы открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Билл Бернс сегодня прибыл в Анкару для встречи со своим коллегой из российской разведки», – приводит его слова Reuters.