«Коммерсантъ» узнал о переговорах делегаций России и США в Турции
Сегодня в Анкаре проходят переговоры представителей России и США, российскую делегацию возглавляет директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Данная встреча нигде ранее не анонсировалась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами не стал комментировать эту информацию.
«Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал он.
Отказались комментировать эти данные и турецкие чиновники, передает Reuters.
В последний раз очные переговоры представителей России и США прошли 10 января в Женеве, они были посвящены вопросам безопасности. Российскую делегацию тогда возглавил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
8 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва и Вашингтон продолжают контактировать в тех сферах, где это необходимо, а Россия по-прежнему открыта для диалога.
В тот же день СМИ сообщили о том, что Россия и США обсуждают возможность проведения в ближайшие недели заседания двусторонней консультативной комиссии по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).
До этого, 7 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым о недопустимости применения ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине. Позже в Кремле заявили, что Москва остается открытой для переговоров с Украиной. Комментируя публикацию WSJ, Песков указал на большое количество «уток» в западных изданиях.
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