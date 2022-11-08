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В МИДе заявили, что Россия и США продолжают «точечные контакты»

Ведомости

Москва и Вашингтон продолжают контактировать в тех сферах, где это необходимо, Россия по-прежнему открыта для диалога. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения», — заявила Захарова (цитата по ТАСС).

Она подчеркнула, что Россия по-прежнему открыта к взаимовыгодным диалогам.

Накануне, 7 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым о недопустимости применения ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине.

Позже в Кремле заявили, что Москва остается открытой для переговоров с Украиной. Комментируя публикацию WSJ, Песков указал на большое количество «уток» в западных изданиях и посоветовал обратиться к самой газете и в Белый дом.

Салливан же подтвердил, что США поддерживают контакты с Россией из-за рисков применения ядерного оружия. Раскрывать конкретные каналы связи с Москвой он не стал, чтобы их сохранить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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