Салливан заявил о контактах с Россией из-за рисков применения ядерного оружия
США поддерживают контакты с Россией на высоком уровне, в том числе из-за рисков применения ядерного оружия, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы в администрации [президента США Джо] Байдена имеем возможность взаимодействовать с российской стороной на высоком уровне, чтобы иметь контакты, сокращать риски, доносить сигналы о последствиях возможного применения ядерного оружия», – приводит его слова ТАСС.
Риск применения ядерного оружия, по оценке Салливана, реален, поэтому США должны быть «честными и прямыми» в этом вопросе. Советник также заявил, что не станет раскрывать конкретные каналы связи с Москвой, чтобы сохранить их.
Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что Салливан в течение последних месяцев провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым по вопросу недопустимости использования ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине. Издание подчеркнуло, что целью контактов было недопущение эскалации конфликта и сохранение каналов связи открытыми, а не урегулирование ситуации на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью, заявил о многочисленных «утках», публикуемых западными газетами, и посоветовал обращаться к самой газете или же в Белый дом. Россия по-прежнему остается открытой к переговорам с Украиной, однако сейчас они невозможны из-за законодательно закрепленного отказа Киева от них, добавил он.
2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия по-прежнему готова к любым контактам по урегулированию украинского кризиса с учетом своих национальных интересов. 30 октября о неизменной готовности Москвы к переговорам с Украиной заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, 2 ноября заявил о попытках некоторых стран подтолкнуть его к компромиссу с Россией, однако поддаваться такому давлению он не намерен.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Как отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.
По информации The Washington Post, американские чиновники в частном порядке просят украинские власти обозначить свою готовность к переговорам. Как отмечает издание, они рассчитывают таким образом не усадить украинскую сторону за стол переговоров, а сохранить поддержку Украины странами, опасающимися последствий конфликта, если он затянется.
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