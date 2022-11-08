Салливан заявил о контактах с Россией из-за рисков применения ядерного оружия

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия по-прежнему готова к любым контактам по урегулированию украинского кризиса с учетом своих национальных интересов. 30 октября о неизменной готовности Москвы к переговорам с Украиной заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, 2 ноября заявил о попытках некоторых стран подтолкнуть его к компромиссу с Россией, однако поддаваться такому давлению он не намерен.