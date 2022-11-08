Вашингтон и Москва остаются на горячей линии

По информации издания, с помощью непубличной дипломатии Салливан пытается снизить «риск расширения конфликта из-за Украины и предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения». Кроме того, Салливан считает важным поддержание открытыми каналов связи между двумя державами, избегая при этом обсуждения военных действий на Украине.