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Вашингтон и Москва остаются на горячей линии

The Wall Street Journal сообщает о конфиденциальных переговорах Патрушева и Салливана
Владимир Кулагин
WSJ отмечает, что Салливан известен в своей администрации стремлением сохранять коммуникацию с Россией / ALEX WONG / Getty Images via AFP

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы вел конфиденциальные переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками. Среди них – помощник президента России Юрий Ушаков и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По информации издания, с помощью непубличной дипломатии Салливан пытается снизить «риск расширения конфликта из-за Украины и предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения». Кроме того, Салливан считает важным поддержание открытыми каналов связи между двумя державами, избегая при этом обсуждения военных действий на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных