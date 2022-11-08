Вашингтон и Москва остаются на горячей линии

Вашингтон и Москва остаются на горячей линииThe Wall Street Journal сообщает о конфиденциальных переговорах Патрушева и Салливана
Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы вел конфиденциальные переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками. Среди них – помощник президента России Юрий Ушаков и секретарь Совбеза Николай Патрушев.
По информации издания, с помощью непубличной дипломатии Салливан пытается снизить «риск расширения конфликта из-за Украины и предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения». Кроме того, Салливан считает важным поддержание открытыми каналов связи между двумя державами, избегая при этом обсуждения военных действий на Украине.
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