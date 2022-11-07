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В Кремле заявили, что Россия открыта для переговоров с Украиной

Ведомости

Россия по-прежнему остается открытой к переговорам с Украиной, однако сейчас они невозможны из-за законодательно закрепленного отказа Киева от них, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой, чтобы достигать свои цели переговоров. Мы также неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, обращено в виде закона не продолжение каких-либо переговоров с российской стороной», – рассказал Песков.

Журналисты также попросили его прокомментировать информацию The Wall Street Journal о переговорах между помощником президента США Джейком Салливаном с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым по Украине. По словам Пескова, западные газеты публикуют «много уток», и здесь необходимо обращаться к самой газете или же в Белый дом.

Комментируя же публикацию The Washington Post о том, что американские чиновники в частном порядке просят украинские власти обозначить свою готовность к переговорам, Песков заявил о невозможности сейчас установить достоверность этих данных.

«Мы не знаем, так это или не так — еще раз повторяю, есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией», – сказал он.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Как отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.

По информации The Washington Post, американские чиновники, прося Киев обозначить свою готовность к переговорам, рассчитывают таким образом не усадить украинскую сторону за стол переговоров, а сохранить поддержку Украины странами, опасающимися последствий конфликта, если он затянется.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия по-прежнему готова к любым контактам по урегулированию украинского кризиса с учетом своих национальных интересов. 30 октября о неизменной готовности Москвы к переговорам с Украиной заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, 2 ноября заявил о попытках некоторых стран подтолкнуть его к компромиссу с Россией, однако поддаваться такому давлению он не намерен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных