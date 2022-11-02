Зеленский заявил, что некоторые страны подталкивают его к компромиссу с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что некоторые страны пытаются подтолкнуть его к компромиссу с Россией, однако поддаваться такому давлению он не намерен. Об этом он рассказал в интервью Чешскому телевидению.
«Я думаю, что такие страны есть... Я не поддамся давлению, мы уже сталкивались с чем-то подобным раньше, для нас это не новая ситуация», – ответил Зеленский на вопрос журналиста, оказывают ли на него давление по поиску компромисса с Москвой.
Украинский президент пояснил, что знает, к чему такой компромисс «может привести», а от России, по его утверждению, лучше не ждать «ничего хорошего». Россия представляет угрозу для Украины, поэтому с ней необходимо выстраивать прагматичные отношения, добавил он. Самой же большой ошибкой Украины за последние десятилетия стало отсутствие выстроенной сильной системы безопасности. Произошло это из-за того, что Киев не ожидал «такого агрессивного» поведения Москвы.
Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия по-прежнему готова к любым контактам по урегулированию украинского кризиса с учетом своих национальных интересов. 30 октября о неизменной готовности Москвы к переговорам с Украиной заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.
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