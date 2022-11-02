Зеленский заявил, что некоторые страны подталкивают его к компромиссу с Москвой

Украинский президент пояснил, что знает, к чему такой компромисс «может привести», а от России, по его утверждению, лучше не ждать «ничего хорошего». Россия представляет угрозу для Украины, поэтому с ней необходимо выстраивать прагматичные отношения, добавил он. Самой же большой ошибкой Украины за последние десятилетия стало отсутствие выстроенной сильной системы безопасности. Произошло это из-за того, что Киев не ожидал «такого агрессивного» поведения Москвы.