МИД заявил о готовности Москвы к любым переговорам по Украине
Россия по-прежнему готова к любым контактам по урегулированию украинского кризиса с учетом своих национальных интересов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Всегда открыты к любым видам переговоров, любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты поддерживают диалог даже в самых сложных и противоречивых ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание... но при этом опираемся... на национальные задачи и интересы», – рассказала она.
Захарова также обратила внимание на непоследовательность и отсутствие единства в рядах западных стран, которые сначала выступают за мирные переговоры, затем – за разрешение конфликта «на поле боя», а позднее – снова за столом переговоров.
30 октября о неизменной готовности Москвы к переговорам с Украиной заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.
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