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МИД заявил о готовности Москвы к любым переговорам по Украине

Ведомости

Россия по-прежнему готова к любым контактам по урегулированию украинского кризиса с учетом своих национальных интересов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Всегда открыты к любым видам переговоров, любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты поддерживают диалог даже в самых сложных и противоречивых ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание... но при этом опираемся... на национальные задачи и интересы», – рассказала она.

Захарова также обратила внимание на непоследовательность и отсутствие единства в рядах западных стран, которые сначала выступают за мирные переговоры, затем – за разрешение конфликта «на поле боя», а позднее – снова за столом переговоров.

30 октября о неизменной готовности Москвы к переговорам с Украиной заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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