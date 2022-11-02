МИД заявил о готовности Москвы к любым переговорам по Украине

«Всегда открыты к любым видам переговоров, любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты поддерживают диалог даже в самых сложных и противоречивых ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание... но при этом опираемся... на национальные задачи и интересы», – рассказала она.