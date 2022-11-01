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Белый дом: США не стремятся к конфликту с Россией из-за Украины

Ведомости

США по-прежнему не желают конфликта с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией. Народу России самому решать, кто должен быть в его руководстве», – приводит его слова ТАСС.

Вашингтон, добавил Кирби, рассчитывает урегулировать украинский кризис за столом переговоров, однако продолжит оказывать военную поддержку Киеву, которая даст, по его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому рычаги, необходимые для переговоров с Москвой. 

30 октября в Кремле заявили, что платформой для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы. Там уточнили, что имеются в виду проекты документов, которые ранее «были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон». Речь идет о проектах соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО, которые МИД России опубликовал 17 декабря прошлого года.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неизменной готовности Путина к переговорам по Украине.

«Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», – сказал он тогда.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных