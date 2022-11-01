Белый дом: США не стремятся к конфликту с Россией из-за Украины

30 октября в Кремле заявили, что платформой для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы. Там уточнили, что имеются в виду проекты документов, которые ранее «были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон». Речь идет о проектах соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО, которые МИД России опубликовал 17 декабря прошлого года.