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Лавров заявил о неизменной готовности Путина к переговорам по Украине

Ведомости

Руководство России, в том числе президент Владимир Путин, по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», который был показан в эфире «Первого канала».

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

30 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» заявил, что платформой для переговоров президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы.

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Ранее Песков опроверг информацию о передаче Путиным послания президенту Украины Владимиру Зеленскому.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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