Лавров заявил о неизменной готовности Путина к переговорам по Украине
Руководство России, в том числе президент Владимир Путин, по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», который был показан в эфире «Первого канала».
«Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
30 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» заявил, что платформой для переговоров президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы.
Ранее Песков опроверг информацию о передаче Путиным послания президенту Украины Владимиру Зеленскому.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.