Песков опроверг информацию о передаче Путиным послания Зеленскому

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.