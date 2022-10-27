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Песков опроверг информацию о передаче Путиным послания Зеленскому

Ведомости

Президент России Владимир Путин не передвал украинскому президенту Владимиру Зеленского специальное послание о готовности к переговорам через президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, сообщил пресс-секретарь главы рсосийского государства Дмитрий Песков.

«Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, что он вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания нет», – сказал он.

Ранее Сиссоку Эмбало в ходе пресс-конференции после встречи с Зеленским заявил, что встречался с Путиным, который, по его словам, «попросил передать послание, поговорить» с украинским президентом, а также заявил, что «готов к переговорам с Зеленским».

Как отметил Песков, в ходе встречи с президентом Гвинеи-Бисау Путин рассказал ему о ходе переговоров весной, окончившихся «исчезновением с радаров» Киева, что в итоге привело к законодательно закрепленному отказу Украины от переговоров с Путиным.

«Сейчас де-факто Россия не меняет своей позиции: мы готовы обеспечивать свои интересы за столом переговоров, мы хотим этого. В данном случае речь идет о полном нежелании со стороны Украины», – подчеркнул представитель Кремля.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

4 октября, после проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией. Но украинская сторона и раньше заявляла об отказе от переговоров с Москвой. Как отметил президент Путин на заседании Совета безопасности 19 октября, Киев отвергает любые предложения об их проведении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных