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Путин попросил Мединского доложить об итогах переговоров в Абу-Даби

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ попросил своего помощника Владимира Мединского доложить о переговорах с представителями США и Украины в Абу-Даби.

«Я попросил коллег подойти, которые ездили в Арабские Эмираты на переговоры с украинской делегацией, попросил их сегодня тоже подойти и поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами, как они их видят, работы, которую они провели в Абу-Даби», – сказал Путин.

Президент предложил начать обсуждение с доклада Мединского, который возглавлял российскую делегацию на переговорах.

10–11 ноября в Абу-Даби прошел двухдневный раунд переговоров России, США и Украины. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы. Мединский говорил, что стороны «приблизились к достижению мира».

Позже 12 ноября Путин провел встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. В ходе встречи с представителями Белого дома Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.

После встречи Уиткофф также анонсировал крупнейший в истории обмен пленными между Россией и Украиной.

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