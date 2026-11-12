Путин попросил Мединского доложить об итогах переговоров в Абу-Даби

«Я попросил коллег подойти, которые ездили в Арабские Эмираты на переговоры с украинской делегацией, попросил их сегодня тоже подойти и поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами, как они их видят, работы, которую они провели в Абу-Даби», – сказал Путин.