Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов представить Европу на переговорах по Украине. Его слова передает газета Le Figaro.
«Я всегда готов заниматься этими вопросами», – ответил Макрон на вопрос журналистов, готов ли он представлять интересы Европы и Украины на переговорах с Россией.
Макрон добавил, что Европе необходимо понять, чего именно она хочет для себя и Украины, и указал, что «содержание определяет форму». Он также подчеркнул, что Европе следует перехватить инициативу в «дискуссии с Россией», это, по его словам, определит формат переговоров.
При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что важно провести конструктивные переговоры, «усадив Россию за стол переговоров», нежели определять, кто из европейских лидеров будет представлять интересы Украины.
12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на противоречивые действия стран Европы. По его словам, они заявляют о желании урегулировать украинский конфликт, но в то же время объявляют о намерении разместить свои войска на территории Украины. Песков также указал, что европейские страны до сих пор не могут выбрать представителя, который вышел бы на контакт с Москвой.
В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием европейских представителей может быть объявлен по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По итогам данной встречи помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров. Москва надеется, что Уиткофф и Кушнер донесут сигналы из России до европейцев и украинцев в Дублине.