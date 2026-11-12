Путин поручил создать дорожную карту по локализации производства аккумуляторов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и «Росатому» разработать план мероприятий по локализации производства аккумуляторных батарей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации разработать совместно с госкорпорацией «Росатом» и при участии других заинтересованных организаций и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по локализации производства аккумуляторов (ячеек), аккумуляторных батарей и систем накопления электрической энергии», – говорится в документе.
Правительству и «Росатому» также поручено определить перечень инвестиционных проектов, которые необходимы для производства критически важных видов сырья, материалов и компонентов, и установить сроки производства.
Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 февраля 2027 г.
7 октября Путин на церемонии открытия первого в стране Московского кластера электробатарей ОЭЗ «Технополис Москва» заявил, что технологическое лидерство невозможно «без развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей». Он обратил внимание госкорпораций, технологических компаний и стартапов на необходимость совершенствования технологий в данной сфере и внедрения новых разработок.
6 октября Путин призвал увеличивать уровень локализации производства аккумуляторов, в том числе за счет освоения месторождений минеральных ресурсов. Российский лидер призвал внедрять современные технологии, материалы, электронику и программное обеспечение.