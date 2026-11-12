Путин поручил создать дорожную карту по локализации производства аккумуляторов

7 октября Путин на церемонии открытия первого в стране Московского кластера электробатарей ОЭЗ «Технополис Москва» заявил, что технологическое лидерство невозможно «без развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей». Он обратил внимание госкорпораций, технологических компаний и стартапов на необходимость совершенствования технологий в данной сфере и внедрения новых разработок.