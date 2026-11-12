Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,417+0,32%BRZL1 190-1,82%BLNG8,95+3,59%IMOEX2 511,98+0,88%RTSI953,63+0,49%RGBI111,96+0,09%RGBITR778,75+0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поручил создать дорожную карту по локализации производства аккумуляторов

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и «Росатому» разработать план мероприятий по локализации производства аккумуляторных батарей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации разработать совместно с госкорпорацией «Росатом» и при участии других заинтересованных организаций и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по локализации производства аккумуляторов (ячеек), аккумуляторных батарей и систем накопления электрической энергии», – говорится в документе.

Правительству и «Росатому» также поручено определить перечень инвестиционных проектов, которые необходимы для производства критически важных видов сырья, материалов и компонентов, и установить сроки производства.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 февраля 2027 г.

7 октября Путин на церемонии открытия первого в стране Московского кластера электробатарей ОЭЗ «Технополис Москва» заявил, что технологическое лидерство невозможно «без развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей». Он обратил внимание госкорпораций, технологических компаний и стартапов на необходимость совершенствования технологий в данной сфере и внедрения новых разработок.

6 октября Путин призвал увеличивать уровень локализации производства аккумуляторов, в том числе за счет освоения месторождений минеральных ресурсов. Российский лидер призвал внедрять современные технологии, материалы, электронику и программное обеспечение.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте