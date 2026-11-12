Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась более двух часов
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером продлилась более двух часов.
Встреча началась в 15:05 мск и завершилась около 17:30 мск.
Президент РФ встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 12 ноября. Переговоры состоялись после трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби, где стороны обсудили мирное урегулирование украинского конфликта. В ходе встречи с представителями США Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.
Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.