Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась более двух часов

Президент РФ встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 12 ноября. Переговоры состоялись после трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби, где стороны обсудили мирное урегулирование украинского конфликта. В ходе встречи с представителями США Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.