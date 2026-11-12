Оверчук: товарооборот России с Афганистаном вырос более чем вдвое
Товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 г. увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 млн. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.
По словам Оверчука, российский экспорт в Афганистан за восемь месяцев вырос в 2,1 раза, а импорт из Афганистана – в 2,2 раза. Расширилась и номенклатура поставляемой продукции. «Помимо сухофруктов, начали осуществляться поставки свежих фруктов, овощей, ягод», – сообщил вице-премьер.
Он подчеркнул необходимость улучшения условий доставки товаров, в том числе развития перевозок с использованием рефрижераторного оборудования. Эти вопросы стороны намерены обсудить в ходе переговоров.
Оверчук прибыл в Кабул во главе российской делегации, в которую вошли представители министерств и бизнеса. Визит посвящен развитию торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов.
5 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии препятствий для расширения сотрудничества России и Афганистана. По его словам, Москва заинтересована в развитии экономических, научно-технических и гуманитарных связей с Кабулом.
В августе сообщалось, что товарооборот двух стран по итогам 2025 г. составил $538 млн. Из этой суммы $534 млн пришлось на российский экспорт, преимущественно нефти и газа, а $4 млн – на афганские поставки продовольственных и непродовольственных товаров.