Оверчук: товарооборот России с Афганистаном вырос более чем вдвое

Товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 г. увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 млн. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.