Пять лет власти «Талибана»: как фундаменталисты поменяли Афганистан

С августа 2021 г. права постепенно ограничивались. По состоянию на 2026-й женщинам нельзя отправляться в поездки дальше чем на 45 миль (72 км) без сопровождения родственника-мужчины. Правила ношения одежды включают полное сокрытие тела, запрет на короткие, обтягивающие или просвечивающие вещи, а также категорический запрет появляться на улице с открытым лицом (его нужно закрывать специальной сеткой в сочетании с плотным хиджабом или никабом). Видимыми могут оставаться только глаза. Нормы распространяются на всех женщин, достигших пубертатного возраста, то есть 13–14 лет. Суровые наказания предусмотрены как для нарушительниц, так и для их родственников, – вплоть до увольнения, крупных штрафов или задержания.