Пять лет власти «Талибана»: как фундаменталисты поменяли Афганистан

Пять лет власти «Талибана»: как фундаменталисты поменяли АфганистанСтрана лишилась выборов, привычной одежды, интернета и женского образования
15 августа 2021 г. «Талибан», в 2025 г. исключенный Верховным судом из числа террористических и запрещенных организаций, установил полный контроль над Афганистаном, войдя в Кабул и объявив о прекращении полномочий президента Ашрафа Гани. Падение республики ознаменовало возврат талибов к власти спустя 20 лет после их свержения. Теперь они строят «чистое исламское государство», где введен строгий дресс-код, максимально ограничены права женщин, а публичная жизнь подчинена жестким нормам шариата. Что еще произошло в Афганистане за эти пять лет – в материале «Ведомостей».
Политика
После возвращения «Талибана» к власти на смену прежнему государственному устройству – президентской исламской республике – пришел тоталитарный теократический режим, получивший официальное наименование Исламский Эмират Афганистан. Он не предусматривает выборов: талибы распустили Независимую избирательную комиссию и другие органы, которые занимались подготовкой и проведением голосования.
Внутреннее устройство теперь полностью подчинено жестким нормам шариата, определяющим все сферы жизни. Верховная власть сосредоточена в руках религиозного совета во главе с лидером движения Хайбатуллой Ахундзадой, который опирается на пуштунское ядро, обеспечивающее лояльность ключевых регионов. Он же назначает людей на все государственные посты.
Так, обязанности премьер-министра исполняет один из основателей «Талибана», экс-министр иностранных дел времен первого эмирата Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместитель Абдул Гани Барадар курирует политические и дипломатические вопросы. Старший сын первого эмира Мухаммад Якуб отвечает за военные дела (фактически является министром обороны), полевой командир Сираджуддин Хаккани – за внутреннюю безопасность (глава МВД).
Новые власти стараются наладить экономические отношения с соседями. И хотя правительство талибов до сих пор не признано большинством государств мира, многие поддерживают с ним рабочие контакты. Китай, Россия, Иран и государства Центральной Азии принимают дипломатов «Талибана» и ведут с ними диалог. Важнейшую посредническую роль между Афганистаном и международным сообществом играют страны Персидского залива, особенно Катар и Объединенные Арабские Эмираты, которые дают возможность талибам обсуждать гуманитарные и экономические вопросы.
Права женщин
Во времена исламской республики права женщин регулировались Конституцией 2004 г., которая позволяла им занимать посты в парламенте, работать судьями, министрами и так далее. Девочки свободно учились в школах и высших учебных заведениях. Им также разрешалось вести бизнес, участвовать в выборах, носить современную одежду и свободно выходить из дома.
С августа 2021 г. права постепенно ограничивались. По состоянию на 2026-й женщинам нельзя отправляться в поездки дальше чем на 45 миль (72 км) без сопровождения родственника-мужчины. Правила ношения одежды включают полное сокрытие тела, запрет на короткие, обтягивающие или просвечивающие вещи, а также категорический запрет появляться на улице с открытым лицом (его нужно закрывать специальной сеткой в сочетании с плотным хиджабом или никабом). Видимыми могут оставаться только глаза. Нормы распространяются на всех женщин, достигших пубертатного возраста, то есть 13–14 лет. Суровые наказания предусмотрены как для нарушительниц, так и для их родственников, – вплоть до увольнения, крупных штрафов или задержания.
«Талибан» ограничил женское образование. Девочкам разрешено учиться только в начальной школе (до шестого класса включительно). Высшие учебные заведения для них полностью закрыты. Более того, власти запретили книги, написанные женщинами, а также сериалы с участием актрис. Женщины практически лишены права работать: им запрещено трудиться в госучреждениях и частных компаниях, системе образования, международных и некоммерческих организациях, СМИ, сфере культуры и красоты.
Остаются лишь несколько исключений. Например, женщины сохраняют право работать врачами, медсестрами и акушерками, поскольку мужчины не могут обслуживать пациенток. В школе они все еще допускаются к преподаванию в младших классах, хотя и там их последовательно вытесняют. Сами талибы объясняют ограничение сохранением «национальных интересов», а также необходимостью изменить учебный план согласно исламским нормам.
При этом упростилась процедура вступления в брак. Ранее минимальный возраст для девочек составлял 16 лет. Теперь вступление в брак стало допустимым с момента половой зрелости, которая в ряде исламских правовых трактовок соответствует девяти годам.
Культура
Культурная жизнь Афганистана также столкнулась с ограничениями, которые затронули практически все сферы прежней жизни. Под строгий запрет попали музыка, танцы и изобразительное искусство (особенно изображения с живыми существами). Запрет распространяется на прослушивание мелодий дома, игру на любых инструментах и даже на проведение свадебных церемоний с музыкальным сопровождением.
Средства массовой информации подверглись жесткой цензуре: государственное телевидение полностью прекратило показ сериалов и любых развлекательных программ. В сетке вещания сохранились религиозные передачи, информационные выпуски, а также исторические и просветительские проекты. Активную деятельность остановили музеи, театры, галереи. Из-за сложной экономической и гуманитарной ситуации закрылись более 90% библиотек, издательств и книжных магазинов.
В сентябре 2025 г. на территории Афганистана на несколько дней полностью пропал интернет. Тогда сообщалось, что Ахундзада издал указ о запрете проводной связи ради предотвращения «аморального поведения». На текущий момент интернет находится под строгим контролем. Доступ к платформам, связанным с «аморальностью» (социальным сетям, видеосервисам и мессенджерам), заблокирован.
Также в Афганистане полностью запрещены алкоголь, азартные игры и празднование неисламских праздников. Поменялся внешний облик мужчин. Теперь они носят традиционные свободные шаровары, длинную рубаху, паколь или тюрбан. Также религия обязывает мужчин носить бороду, которую нельзя сбривать или укорачивать.
Экономика
Афганистан относится к беднейшим государствам на планете по номинальному ВВП за 2025 г. - $19,66 млрд. Это даже меньше, чем в Судане. Экономика базируется на сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и торговле. После прихода к власти талибов в разрушенную гражданской войной страну перестала поступать иностранная помощь, что катастрофически сказалось на благостостянии населения.
По итогам 2024 г. Афганистан вошел в пятерку крупнейших импортеров иранских товаров. Общий объем ввезенной из Исламской Республики продукции составил $2,29 млрд. В 2025 г. товарооборот России и Афганистана составил $538 млн, из которых $534 млн пришлось на российский экспорт (в основном нефть и газ) и лишь $4 млн – на афганские поставки продовольственных и непродовольственных товаров.
В Афганистане проживает более 45 млн человек. Каждый третий страдает от голода. Критический уровень недоедания зафиксирован у детей в 12 провинциях. Ситуация обостряется безработицей и возвращением беженцев: с приходом к власти талибов многие бежали в Пакистан и Иран, однако из-за обострения региональных конфликтов их массово высылают обратно. В результате с 2023 г. в страну вернулись уже около 3 млн человек.