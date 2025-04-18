Что означает приостановка запрета деятельности «Талибана» в России

Что означает приостановка запрета деятельности «Талибана» в РоссииДля России это открывает возможность участия в крупных проектах, а талибам компенсирует отсутствие политического признания
Верховный суд (ВС) по иску генпрокурора Игоря Краснова 17 апреля приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России. Решение о его исключении из реестра террористических организаций подлежит немедленному исполнению, огласил судья Олег Нефедов.
Оговорка «признан террористической организацией, и деятельность организации запрещена на территории РФ» при упоминании движения была обязательной 22 года. ВС 14 февраля 2003 г., также по представлению Генпрокуратуры, вынес соответствующее постановление. Надзорное ведомство ссылалось тогда на материалы ФСБ о том, что талибы поддерживали связи с незаконными вооруженными формированиями, действующими на территории Чеченской Республики, использовали методы террора и изыскивали возможности для захвата власти исламскими движениями в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.
Заседание суда о приостановлении запрета проходило в закрытом режиме. Правовым основанием для обращения Краснова в суд послужил закон, подписанный президентом Владимиром Путиным 28 декабря 2024 г. Изменения были внесены в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон «О противодействии терроризму». Они позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.
Талибы окончательно захватили власть в Афганистане в 2021 г. после вывода из страны американских войск (президент Ашраф Гани тогда бежал из страны). Россия относится к числу тех государств, которые последние несколько лет, даже в отсутствие официального признания и при наличии группировки в списках террористических организаций, ведут активные взаимодействия с талибским правительством, напоминает научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммед Омар Нессар. Тем не менее, продолжает востоковед, если говорить о сотрудничестве между двумя сторонами – Москвой и Кабулом, то оно в большей степени носит выборочный характер.
В заявлении российского МИДа говорится, что снятие статуса террористической организации с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран. Безусловно, продолжает Нессар, Москва присматривается к инфраструктурным проектам в Афганистане. В 2024 г. приоритетными стали вопросы противодействия террористическим угрозам, в особенности со стороны «Исламского государства» (ИГ;
Если для России исключение «Талибана» из списка запрещенных и террористических организаций во многом является символическим шагом, то для талибов в условиях острого дефицита внутренней легитимности это крайне важный политический шаг, поясняет востоковед: «Он очевидно направлен на то, чтобы компенсировать отсутствие политического признания нынешних властей в Кабуле, в условиях когда талибы демонстрируют определенные шаги в направлении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом».
Дело об оправдании «Талибана»
С одной стороны, для Центральной Азии тренд на выстраивание отношений с «Талибаном» является общим – Киргизия и Казахстан уже исключили движение из списка террористических, отмечает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. А Узбекистан является наиболее активным игроком в плане экономического и политического взаимодействия с талибами.
С другой стороны, продолжает эксперт, снятие террористического статуса имеет свои нюансы в отношениях Москвы со странами этого региона. Например, Таджикистан, где размещены российские военные, продолжает на уровне риторики считать талибов угрозой, хотя де-факто Душанбе также взаимодействует с Кабулом, поставляя тому электроэнергию.
Для России, добавляет Притчин, после решения ВС открываются возможности для крупных проектов, в том числе трансафганской железной дороги, возможно даже для планировавшегося в 2010-е гг., но свернутого проекта газопровода TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. – «Ведомости»).
Стоит отметить, что, несмотря на решение ВС, Россия обязана соблюдать режим принудительных мер СБ ООН, принятых против «Талибана» еще в 1999 г. в соответствии с законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», отмечает партнер BGP Litigation Сергей Гландин. В том числе РФ должна замораживать активы лиц, находящихся в поименованном сводном санкционном перечне ООН, запрещать им въезд в страну (без исключений), блокировать поставки оружия и военной помощи таким лицам.