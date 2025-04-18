Что означает приостановка запрета деятельности «Талибана» в России

Дело об оправдании «Талибана»

12 марта 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 600 000 руб. журналистку Надежду Кеворкову за оправдание терроризма, один из эпизодов был связан с «Талибаном». Приговор вступил в силу. После решения Верховного суда ее адвокат Калой Ахильгов заявил, что защита намерена обжаловать ее приговор в части эпизода с движением в соответствии со ст. 10 УК, в которой указано, что закон, устраняющий преступность деяния лица, совершившего преступление, имеет обратную силу. Но в принятом в декабре законе четко говорится о том, что приостановление статуса террористической организации не является основанием для пересмотра вступивших в законную силу приговоров судов, вынесенных по уголовным делам, связанным с такой организацией, возражает партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Поэтому свой приговор, как вступивший в силу, Кеворкова оспорить не сможет.