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Григоренко покинул пост председателя наблюдательного совета ВТБ

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Дмитрий Григоренко 22 октября вышел из состава наблюдательного совета ВТБ, председателем которого он являлся с 2020 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на банк.

Глава ВТБ Андрей Костин поблагодарил его за работу, отметив вклад в совершенствование корпоративного управления, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также развитие систем защиты данных.

«За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных», – заявил Костин.

В банке уточнили, что вопрос об избрании нового председателя наблюдательного совета будет рассмотрен после получения соответствующей директивы правительства России.

22 октября президент России Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве и освободил Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата кабмина. На его пост назначили Ирину Окладникову.

«Ведомости» писали, что наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит кандидатуру Григоренко на должность заместителя председателя правления.

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