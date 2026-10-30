Григоренко покинул пост председателя наблюдательного совета ВТБ
Дмитрий Григоренко 22 октября вышел из состава наблюдательного совета ВТБ, председателем которого он являлся с 2020 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на банк.
Глава ВТБ Андрей Костин поблагодарил его за работу, отметив вклад в совершенствование корпоративного управления, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также развитие систем защиты данных.
«За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных», – заявил Костин.
В банке уточнили, что вопрос об избрании нового председателя наблюдательного совета будет рассмотрен после получения соответствующей директивы правительства России.
22 октября президент России Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве и освободил Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата кабмина. На его пост назначили Ирину Окладникову.
«Ведомости» писали, что наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит кандидатуру Григоренко на должность заместителя председателя правления.