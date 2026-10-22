«Сбер» рассмотрит кандидатуру Григоренко на пост зампреда правления
Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Об этом «Ведомостям» сообщили в банке.
Как уточнили в «Сбере», Григоренко будет курировать стратегически важные проекты банка, в том числе развитие взаимоотношений группы с правительством и региональными властями, в том числе по вопросам цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.
Председатель Сбербанка Герман Греф назвал Григоренко высокоэффективным специалистом, обладающим уникальным опытом цифровой трансформации государственного управления.
«Его приход усилит "Сбер" и придаст импульс развитию нашего системного диалога с государством и регионами», – отметил глава банка.
22 октября президент России Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве и освободил Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата кабмина. На его пост назначили Ирину Окладникову.
О том что Григоренко может занять пост зампреда правления «Сбера», писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, и топ-менеджер одного из крупных интеграторов, который слышал об этом от собеседника в банке. Один из собеседников допустил, что чиновник замкнет на себе всю цифровую повестку, а в его подчинении окажутся старшие вице-президенты Андрей Белевцев и Кирилл Меньшов. По словам собеседника, близкого к правительству, и топ-менеджера в IT-компании, Григоренко также рассматривали на роль руководителя Объединенной микроэлектронной компании (ОМК).