«Сбер» рассмотрит кандидатуру Григоренко на пост зампреда правления

О том что Григоренко может занять пост зампреда правления «Сбера», писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, и топ-менеджер одного из крупных интеграторов, который слышал об этом от собеседника в банке. Один из собеседников допустил, что чиновник замкнет на себе всю цифровую повестку, а в его подчинении окажутся старшие вице-президенты Андрей Белевцев и Кирилл Меньшов. По словам собеседника, близкого к правительству, и топ-менеджера в IT-компании, Григоренко также рассматривали на роль руководителя Объединенной микроэлектронной компании (ОМК).