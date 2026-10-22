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Путин утвердил кадровые изменения в правительстве

Трутнев назначен помощником президента
Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве. Глава государства подписал соответствующие указы.

Российский лидер назначил:

  • Юрия Трутнева помощником президента, освободив с поста вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО.

  • Дмитрий Ядров занял пост министра транспорта,

  • Андрей Никитин получил должность заместителя председателя правительства, курирующего транспортную отрасль.

  • Антон Силуанов стал заместителем председателя правительства – министром финансов России,

  • Ирину Окладникову назначили на должность вице-премьера – руководителя аппарата кабмина.

  • Олег Кожемяко назначен заместителем председателя правительства – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

Путин также освободил Дмитрия Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства. 10 ноября наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о его назначении на пост заместителя председателя правления банка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах создания новой должности в кабмине, заявил, что Силуанов получит дополнительные полномочия при совмещении своей должности с постом вице-премьера. Он пояснил, что вице-премьер в соответствии с распределением обязанностей курирует несколько ведомств и подразделений.

Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков объяснил создание новой должности усилением внешнего давления и необходимостью обеспечить финансовую устойчивость, сбалансированность бюджета и эффективность государственных расходов. По его словам, Силуанов продолжит курировать финансовый блок.

21 октября Госдума одобрила кандидатуры четырех заместителей председателя правительства и министра транспорта, внесенные Мишустиным. Все пять кандидатур были поддержаны депутатами единогласно на пленарном заседании нижней палаты парламента. За каждого проголосовали 430 депутатов.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине. Глава государства поддержал предложенные изменения.

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