Путин утвердил кадровые изменения в правительствеТрутнев назначен помощником президента
Президент России Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве. Глава государства подписал соответствующие указы.
Российский лидер назначил:
Юрия Трутнева помощником президента, освободив с поста вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО.
Дмитрий Ядров занял пост министра транспорта,
Андрей Никитин получил должность заместителя председателя правительства, курирующего транспортную отрасль.
Антон Силуанов стал заместителем председателя правительства – министром финансов России,
Ирину Окладникову назначили на должность вице-премьера – руководителя аппарата кабмина.
Олег Кожемяко назначен заместителем председателя правительства – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
Путин также освободил Дмитрия Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства. 10 ноября наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о его назначении на пост заместителя председателя правления банка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах создания новой должности в кабмине, заявил, что Силуанов получит дополнительные полномочия при совмещении своей должности с постом вице-премьера. Он пояснил, что вице-премьер в соответствии с распределением обязанностей курирует несколько ведомств и подразделений.
Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков объяснил создание новой должности усилением внешнего давления и необходимостью обеспечить финансовую устойчивость, сбалансированность бюджета и эффективность государственных расходов. По его словам, Силуанов продолжит курировать финансовый блок.
21 октября Госдума одобрила кандидатуры четырех заместителей председателя правительства и министра транспорта, внесенные Мишустиным. Все пять кандидатур были поддержаны депутатами единогласно на пленарном заседании нижней палаты парламента. За каждого проголосовали 430 депутатов.
19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине. Глава государства поддержал предложенные изменения.