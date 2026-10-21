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Госдума утвердила предложенные Мишустиным изменения в правительстве

Все кандидатуры получили единогласную поддержку депутатов
Анна Виноградова
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Государственная дума одобрила кандидатуры четырех заместителей председателя правительства РФ и министра транспорта, внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Все пять кандидатур были поддержаны депутатами единогласно на пленарном заседании нижней палаты парламента 21 октября. За каждого проголосовали 430 депутатов.

Госдума утвердила следующие кандидатуры:

  • Ирина Окладникова – на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства;

  • Олег Кожемяко – на должность вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе;

  • Андрей Никитин – на должность вице-премьера, курирующего развитие транспортного комплекса;

  • Антон Силуанов – на должность вице-премьера, курирующего финансовый блок, с сохранением поста министра финансов;

  • Дмитрий Ядров – на должность министра транспорта.

19 октября Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине. Глава государства поддержал предложенные изменения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил расширение полномочий Силуанова необходимостью усиления контроля за государственными финансами.

В рамках кадровых перестановок свои посты в правительстве покидают вице-премьер – руководитель аппарата Дмитрий Григоренко и вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Последний занимал эту должность с 2013 г.

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