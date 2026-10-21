Госдума утвердила предложенные Мишустиным изменения в правительстве

Госдума утвердила предложенные Мишустиным изменения в правительствеВсе кандидатуры получили единогласную поддержку депутатов
Государственная дума одобрила кандидатуры четырех заместителей председателя правительства РФ и министра транспорта, внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным. Все пять кандидатур были поддержаны депутатами единогласно на пленарном заседании нижней палаты парламента 21 октября. За каждого проголосовали 430 депутатов.
Госдума утвердила следующие кандидатуры:
Ирина Окладникова – на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства;
Олег Кожемяко – на должность вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе;
Андрей Никитин – на должность вице-премьера, курирующего развитие транспортного комплекса;
Антон Силуанов – на должность вице-премьера, курирующего финансовый блок, с сохранением поста министра финансов;
Дмитрий Ядров – на должность министра транспорта.
19 октября Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в кабмине. Глава государства поддержал предложенные изменения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил расширение полномочий Силуанова необходимостью усиления контроля за государственными финансами.
В рамках кадровых перестановок свои посты в правительстве покидают вице-премьер – руководитель аппарата Дмитрий Григоренко и вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Последний занимал эту должность с 2013 г.