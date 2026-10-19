Правительство готовится к серьезным кадровым переменам

Президент высоко ценит Трутнева в части развития Дальнего Востока, поэтому ему может быть предложена высокая должность в Кремле, говорит один из собеседников. Он может стать помощником президента или занять пост заместителя руководителя АП. Помощником президента Трутнев уже был в 2012–2013 гг. после того, как Путин вернулся в Кремль на третий срок (до этого восемь лет был министром природы, а прежде – главой Пермской области).