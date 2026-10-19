Правительство готовится к серьезным кадровым переменам

Правительство готовится к серьезным кадровым переменамКого и зачем сменят новые вице-премьеры Кожемяко, Никитин, Силуанов и Окладникова
Впервые после формирования нового состава правительства в мае 2024 г. кабмин ждет серьезная ротация. Из девяти действующих вице-премьеров сменится двое, еще двое пополнят президиум кабмина. Изменения анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Кадровые предложения были поддержаны главой государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Цепочка перестановок
Основная часть решений вызревала давно, говорят близкие к администрации президента (АП) собеседники «Ведомостей». К примеру, как и писали «Ведомости» 28 сентября, бывший Новгородский губернатор, министр транспорта Андрей Никитин предложен на пост профильного вице-премьера. Эта должность освободилась после перехода Виталия Савельева в Госдуму. Вместо Никитина на должность главы Минтранспорта номинирован руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Замена ему пока не предложена.
Кроме того, правительство покидает один из политических тяжеловесов, вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Он старожил Белого дома: занимал эту должность 13 лет. Трутнев давно просился у Путина на более спокойную работу – долгие перелеты на Дальний Восток влияют в том числе на самочувствие, говорит один из собеседников «Ведомостей». Его возможная отставка обсуждалась с 2024 г., утверждают близкие к АП источники.
Президент высоко ценит Трутнева в части развития Дальнего Востока, поэтому ему может быть предложена высокая должность в Кремле, говорит один из собеседников. Он может стать помощником президента или занять пост заместителя руководителя АП. Помощником президента Трутнев уже был в 2012–2013 гг. после того, как Путин вернулся в Кремль на третий срок (до этого восемь лет был министром природы, а прежде – главой Пермской области).
Другой источник добавляет, что преемником в правительстве у Трутнева становится человек, с которым у него достаточно сложные отношения. На его место (причем и в должности вице-премьера – полпреда в ДФО) приходит другой политический долгожитель, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, возглавлявший регион с 2018 г.
По словам собеседника, Кожемяко – один из губернаторов-тяжеловесов, который всегда имеет свое мнение, поэтому его назначение скорее удивительно – многие ожидали, что Трутнева может сменить кто-то из близких к нему людей. К примеру, как один из вариантов обсуждался министр экологии Александр Козлов. Вместо Кожемяко Приморский край может возглавить мэр Владивостока Константин Шестаков, говорят трое собеседников «Ведомостей».
На повышение вновь пошел и министр финансов Антон Силуанов – он сохранит текущую должность, а также станет вице-премьером. С 2018 по 2020 г. во втором правительстве Дмитрия Медведева он был первым вице-премьером – министром финансов. Назначение на пост вице-премьера позволит ему давать поручения Минфину, иронизирует один из собеседников, – что упрощает его работу.
Наконец, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова перейдет на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Сейчас эту должность занимает Дмитрий Григоренко. Он, по данным источников «Ведомостей», близких к АП, может перейти в «Сбер» (об этом же сообщал РБК).
Окладникову давно готовили «на вырост», полагает один из источников. Собеседники в Госдуме накануне беспокоились, что Окладникова переходит на новую должность, когда идет обсуждение проекта бюджета. На заседаниях профильного комитета Госдумы по бюджету именно она со стороны правительства представляет документ. Один из собеседников полагает, что она может довести принятие бюджета в этом году, уже будучи на новой должности.
О чем говорят кадровые решения
Именно отставку Григоренко источники «Ведомостей» считают ключевым кадровым решением. Должность главы аппарата правительства в различные периоды истории была разной по своему политическому весу, рассуждает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Иногда ее занимали политические тяжеловесы (Игорь Шувалов, Дмитрий Козак, Сергей Собянин, Вячеслав Володин, Антон Вайно, в 1990-е гг. – Алексей Головков, Владимир Квасов), вспоминает он. Иногда несколько менее заметной (Сергей Приходько, Константин Чуйченко). «Но в целом это почти всегда лично близкая председателю правительства фигура. Она держит рычаги управления в своих руках», – подчеркивает Виноградов.
В 2020 г. Григоренко вошел в первый состав нового кабинета министров после того, как Мишустин сменил Медведева на посту премьера. Он получил самую высокую должность среди чиновников после Мишустина, рекрутированных из ФНС. Он же, считает Виноградов, получил репутацию наиболее сильного (аппаратно) игрока.
Как вице-премьер он координировал цифровое развитие, связь, внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и антимонопольную политику. Григоренко был сопредседателем межведомственной комиссии по вопросам развития технологий ИИ совместно с замруководителя администрации президента Максимом Орешкиным. Он также отвечал за работу над рамочным законом об ИИ, который был принят Госдумой в весеннюю сессию.
Отставка Григоренко – одно из наиболее неожиданных из кадровых решений при сохранении правительства, отмечают два собеседника «Ведомостей», близких к АП. Обсуждались различные конфигурации устройства аппарата Белого дома, отмечает один из них, в том числе через назначение весьма неожиданных фигур, меняющих текущую структуру. Для самого Григоренко обсуждались разные карьерные треки, утверждают источники: от отставки с аппарата правительства «через повышение» до ухода в другие, окологосударственные, структуры.
Другой собеседник говорит, что одна из причин ухода Григоренко может быть связана как раз с темой ИИ, которую он курировал. По словам собеседника, у Григоренко и Орешкина оказалось разное видение развития этой сферы. Вопросы к курированию темы ИИ со стороны Григоренко и, в частности, к рамочному закону об ИИ возникали и у кремлевских юристов, добавляет один из источников.
Два близких к АП источника говорят, что в ближайшее время предстоит решить, кому отойдет тема цифрового развития и ИИ. Варианта два – оставить Окладниковой или передать вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, и не исключено, что выбор будет сделан в пользу последнего. Еще один собеседник говорит, что пока окончательного решения нет, оно планируется в ближайшее время, после утверждения новых вице-премьеров.
Как объясняют ротацию
Пресс-секретарь правительства Борис Беляков, комментируя предстоящие перестановки, сказал, что Григоренко и Трутнев будут представлены к высоким государственным наградам. По его словам, просьбу Григоренко о переходе на другую работу поддержали президент и председатель правительства, результаты работы Трутнева «отмечены главой государства».
Никитин «зарекомендовал себя как эффективный управленец», Ядров «сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли», несмотря на сложные условия, с которыми сталкивается отрасль, сказал Беляков. В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение, именно этим обусловлено появление вице-премьера, отвечающего за финансовые вопросы, – Силуанов же имеет огромный опыт в этой сфере, добавил Беляков.
Что касается Окладниковой, то она на посту первого замминистра финансов «показала высокие компетенции и умение решать сложные государственные задачи», сказал Беляков.
Существуют формальные причины для смены правительства (к примеру, сложение полномочий перед избранным президентом), а есть неформальные, когда надо усилить отдельные направления, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «В связи с нынешними изменениями среди подобных приоритетов – усиление финансового блока и бюджетной дисциплины, региональное развитие и развитие транспортной отрасли во всех ее составляющих», – полагает он.
Перестановки позволяют актуализировать новый созыв Госдумы, показать, что она может утверждать министров, хотя прецедентов, чтобы она кого-то не утвердила, не было, отмечает Виноградов. В то же время появляется вопрос, после решения по Григоренко у премьера нарастает число уязвимостей или таким образом он, наоборот, от них избавляется, рассуждает эксперт. Ситуация с изменениями в полпредстве в ДФО скорее ожидаема, статус вице-премьера для Силуанова логичен в условиях нарастания неопределенности вокруг финансовой политики на фоне окончания в 2027 г. полномочий главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, считает эксперт. Разделение позиций вице-премьера и министра транспорта тоже логично с учетом особенности темы авиаотрасли, добавляет Виноградов.
Что будет дальше
Премьер внесет кандидатуры новых членов правительства в Госдуму, там начнутся консультации, напомнил 19 октября Песков. По его словам, все вице-премьеры будут исполнять свои обязанности и продолжать работать до выхода соответствующих кадровых указов президента. Также Песков подтвердил, что Путин поддержал предложение наградить уходящих вице-премьеров госнаградами. Он добавил, что ротационные процессы в правительстве – абсолютно нормальное явление, а в нынешних условиях роль Министерства финансов возрастает, учитывая задачу продолжать обеспечивать макроэкономическую стабильность.
В Госдуму документы поступили в тот же день, для их рассмотрения был созван внеочередной совет нижней палаты. Кандидаты на новые посты встретились с фракцией «Новые люди» и ЛДПР, а 20 октября проведут встречи с КПРФ, «Единой Россией» и «Справедливой Россией». Также состоятся консультации и в профильных комитетах Думы. А 21 октября Госдума на своем заседании должна утвердить вице-премьеров и министра. После этого указ о назначениях должен подписать президент.